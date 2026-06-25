Melissa Naschenweng trauert um treuen Begleiter

Melissa Naschenweng trauert um ihren treuen Begleiter: Auf Instagram teilte die Schlagersängerin die traurige Nachricht, dass Familienhund „Sunny“ verstorben ist.
„Lebe wohl, mein lieber Sunny“, schrieb Melissa Naschenweng in ihrem neuesten Posting auf Instagram und teilte zahlreiche Erinnerungen an den Familienhund, der mehr als 13 Jahre „an unserer Seite“ war.
„Freund, Wegbegleiter, Stück Zuhause“
„Du warst nicht einfach nur ein Hund – du warst Familie. Du hast uns durch gute und schlechte Zeiten begleitet und uns jeden Tag gezeigt, was bedingungslose Liebe bedeutet“, fuhr Naschenweng in ihrem berührenden Abschied fort. „Heute mussten wir dich gehen lassen, und das schmerzt.“
Mit einer Bildergalerie und herzerwärmenden Worten nimmt Melissa Naschenweng auf Instagram Abschied von Familienhund „Sunny“:
Naschenweng ist sich sicher, dass andere Hundebesitzer wissen, was sie gerade fühlt, denn man verliere nicht nur einen Hund, „sondern einen Freund, einen Wegbegleiter, ein Stück Zuhause“.
„Wenn alles laut war, warst du meine Ruhe“
Mit „Sunny“ habe sie zudem eine ganz besondere Verbindung gehabt, schrieb Naschenweng weiter. Die Familie habe den Hund nämlich aufgenommen, „als meine musikalische Reise losging“. Die unzähligen Spaziergänge mit „Sunny“ hätten sie nicht nur „geerdet“, denn „wenn alles laut war, warst du meine Ruhe“.
„Und obwohl ich oft unterwegs war und viel zu wenig Zeit zu Hause verbringen konnte, hast du es mich nie spüren lassen. Du hast mich jedes einzelne Mal mit derselben Freude empfangen, als wäre ich nie weg gewesen“, ist Naschenweng ihrem treuen Begleiter dankbar.
Und schloss ihr rührendes Posting mit den Worten: „Danke für die wundervolle Jahre voller Treue und unvergesslicher Momente. Wir vermissen dich. Moch‘s guat, mein Freund.“
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