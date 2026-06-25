Melissa Naschenweng trauert um treuen Begleiter

„Wenn alles laut war, warst du meine Ruhe“

Mit „Sunny“ habe sie zudem eine ganz besondere Verbindung gehabt, schrieb Naschenweng weiter. Die Familie habe den Hund nämlich aufgenommen, „als meine musikalische Reise losging“. Die unzähligen Spaziergänge mit „Sunny“ hätten sie nicht nur „geerdet“, denn „wenn alles laut war, warst du meine Ruhe“.