Keine Rechenbeispiele: „Wir blenden das aus“

Am freien Mittwoch versuchte Österreichs Team nicht an Fußball und die WM-Tabellen zu denken. Heute hebt der Flieger nach Kansas City ab. Dort will man gegen Algerien „auf Sieg“ spielen.
Einfach einmal nicht an Fußball denken, gut essen, entspannen, Freunde treffen“. Das reichte Kevin Danso gestern als Tagesprogramm. Im Gegensatz zu vielen seiner Teamkollegen findet der Abwehr-Hüne ja „Golf langweilig“. Aber auch ihm tat der freie Tag gestern in Santa Babara gut. Nicht (nur), um den Geburtstag von David Alaba zu feiern. Sondern, um den Kopf freizubekommen. Es sind viele Eindrücke, die auf die Truppe von Ralf Rangnick nach dem Duell mit Lionel Messi einprasseln
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