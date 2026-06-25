Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Reparatur läuft

Zu heiß für die Autobahn! Stau wegen Hitzeschaden

Salzburg
25.06.2026 11:12
Porträt von Matthias Nagl
Von Matthias Nagl

Selbst der Autobahn wurde es in Salzburg jetzt zu heiß! Donnerstagvormittag ist zwischen Salzburg-Nord und der Raststation Söllheim ein Hitzeschaden auf der Fahrbahn aufgetreten. Die Behebung wird den ganzen Tag dauern.

0 Kommentare

Aufgrund der hohen Temperaturen haben sich die Fugen zwischen den Betonfeldern auf der Westautobahn bei Salzburg Nord aufgewölbt. Für die Reparaturarbeiten muss ein Fahrstreifen gesperrt werden. Richtung Wien ist somit nur ein Fahrstreifen befahrbar.

Mit großen Verzögerungen ist zu rechnen
Der Stau reicht aktuell bis zur Messe zurück, der Zeitverlust beträgt eine halbe Stunde. „Spätestens morgen in der Früh sollte es wieder repariert sein“, sagt Asfinag-Sprecher Christoph Pollinger. Im Abendverkehr ist somit allerdings mit größeren Verzögerungen zu rechnen.

Die Betonplatten auf der Westautobahn haben sich aufgewölbt.
Die Betonplatten auf der Westautobahn haben sich aufgewölbt.(Bild: Asfinag)

„Machen verstärkte Kontrollfahrten“
Zum Hintergrund: Die Betonfelder auf der Autobahn sind mit Fugen verlegt, bei sehr großer Hitze können sich diese Fugen ausdehnen. Dann kann es zu Abplatzungen kommen, die Fahrbahn wölbt sich auf. Genau das ist bei Salzburg-Nord passiert. Der Abschnitt muss dann gesperrt und repariert werden.

Lesen Sie auch:
In Mattsee hätte am Wochenende ein Sommerfest stattfinden sollen – die Organisatorin hat ...
Wegen Rekord-Hitze
Sommerfest abgesagt! „Bei 38 Grad zu gefährlich“
25.06.2026
Nahezu wolkenlos
36 Grad: Österreich erwartet heißen Donnerstag
25.06.2026
Unerträglich heiß
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
24.06.2026

„Unsere Mitarbeiter sind präventiv unterwegs. Wir machen verstärkte Kontrollfahrten“, berichtet Asfinag-Sprecher Christoph Pollinger angesichts der aktuellen Hitzewelle.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
25.06.2026 11:12
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
SalzburgWien
Asfinag
RaststationAutobahnFahrstreifenWestautobahn
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg
Top 3
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine