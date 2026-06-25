Zu heiß für die Autobahn! Stau wegen Hitzeschaden

Selbst der Autobahn wurde es in Salzburg jetzt zu heiß! Donnerstagvormittag ist zwischen Salzburg-Nord und der Raststation Söllheim ein Hitzeschaden auf der Fahrbahn aufgetreten. Die Behebung wird den ganzen Tag dauern.
Aufgrund der hohen Temperaturen haben sich die Fugen zwischen den Betonfeldern auf der Westautobahn bei Salzburg Nord aufgewölbt. Für die Reparaturarbeiten muss ein Fahrstreifen gesperrt werden. Richtung Wien ist somit nur ein Fahrstreifen befahrbar.
Mit großen Verzögerungen ist zu rechnen
Der Stau reicht aktuell bis zur Messe zurück, der Zeitverlust beträgt eine halbe Stunde. „Spätestens morgen in der Früh sollte es wieder repariert sein“, sagt Asfinag-Sprecher Christoph Pollinger. Im Abendverkehr ist somit allerdings mit größeren Verzögerungen zu rechnen.
„Machen verstärkte Kontrollfahrten“
Zum Hintergrund: Die Betonfelder auf der Autobahn sind mit Fugen verlegt, bei sehr großer Hitze können sich diese Fugen ausdehnen. Dann kann es zu Abplatzungen kommen, die Fahrbahn wölbt sich auf. Genau das ist bei Salzburg-Nord passiert. Der Abschnitt muss dann gesperrt und repariert werden.
„Unsere Mitarbeiter sind präventiv unterwegs. Wir machen verstärkte Kontrollfahrten“, berichtet Asfinag-Sprecher Christoph Pollinger angesichts der aktuellen Hitzewelle.
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