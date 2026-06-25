Zu heiß für die Autobahn! Stau wegen Hitzeschaden

„Machen verstärkte Kontrollfahrten“

Zum Hintergrund: Die Betonfelder auf der Autobahn sind mit Fugen verlegt, bei sehr großer Hitze können sich diese Fugen ausdehnen. Dann kann es zu Abplatzungen kommen, die Fahrbahn wölbt sich auf. Genau das ist bei Salzburg-Nord passiert. Der Abschnitt muss dann gesperrt und repariert werden.