Maskierter Raubüberfall in Wien: Täter flüchtig

In der Nacht auf Donnerstag ist es in Wien-Landstraße zu einem schweren bewaffneten Raub gekommen. Drei maskierte Täter sollen einen Mann in der Nacht auf Donnerstag mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und ausgeraubt haben. Die Polizei bittet nun um Hinweise.
Der 22-Jährige war gegen 0.30 Uhr im Bereich der Hansalgasse unterwegs, als ihn die drei Unbekannten laut Polizei zur Herausgabe seiner Wertgegenstände aufforderten. Sie erbeuteten unter anderem eine geringe Menge Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.
Fahndung läuft
Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Von den Tätern fehlt derzeit jede Spur. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder verdächtige Personen im Bereich der Hansalgasse gesehen haben.
Das Landeskriminalamt Wien ermittelt und nimmt Hinweise – auch anonym – unter der Telefonnummer 01/31310-62800 entgegen.
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