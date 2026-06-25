Rossi-Teamkollege für die Pioneers Vorarlberg

Der Spieler-Roster der Pioneers für die kommende ICE Hockey League-Saison füllt sich weiter. Am Donnerstag präsentierten die Vorarlberger, die ein komplett neues Team aufbauen müssen, ihre ersten beiden Abwehrrecken. Beide kommen aus Kanada. Während einer von ihnen sogar ein Drittrunden-Pick beim NHL-Draft 2014 war, spielte der andere im Team mit Marco Rossi.
1053 Scorerpunkte in 804 NHL-Spielen – das ist die Bilanz des Deutschen Leon Draisaitl, der 2014 als Nummer drei im NHL-Draft von den Edmonton Oilers gepickt wurde. Damit ist Draisaitl der erfolgreichste Scorer des 2014er-Drafts, gefolgt von Pick-Nummer 25 David Pastrank (Tch/933 Punkte) und William Nylander (Sd/691).
Europa-Erfahrung aus Polen und Dänemark
Auch der kanadische Verteidiger Brycen Martin wurde in jenem Jahr gepickt, und zwar als Nummer 74 in der dritten Runde von den Buffalo Sabres. Anders als Draisaitl und Co. hält der Mann aus Calgary aber auch zwälf Jahre später noch bei null NHL-Partien. In der American Hockey League (AHL) absolvierte der Linksschütze zwischen 2014 und 2018 zwar 21 Partien für die Rochester Americans. So verdingte sich der heute 30-Jährige hauptsächlich in der drittklassigen ECHL – abgesehen von einem Kurgastspiel bei GKS Tychy in Polen im Jahr 2021. In der vergangenen Saison wechselte Martin dann seine erste komplette Spielzeit in Europa, lief in Dänemark für die Aalborg Pirates auf und machte dort in 46 Spielen 29 Scorerpunkte (10 Tore/19 Assists).
Bekannter Name in der ICE League
Der zweite Pioneers-Neuzugang ist der 23-jährige Anthony Constantini. Ein bekannter Name in der ICE Hockey League, hat sein Zwillingsbruder Marco doch bereits in der Saison 2024/25 fünf Partien im Tor von Asiago Hockey absolviert. Für den 1,85 Meter großen Defender aus der Provinz Ontario ist es hingegen das erste Europa-Abenteuer, nachdem er bisher achte Spiele für die San Diego Gulls in der AHL und 181 in der ECHL für die Tulsa Oilers und die Allen Americans bestritten hat.
Vergangenheit mit Rossi
Davor stand Constantini in der Ontario Hockey League (OHL) bei den Ottawa 67‘s unter Vertrag. Richtig: Das ist jener Klub, bei dem einst auch Ländle-Export Marco Rossi zum NHL-Crack reifte. Mehr noch: Rossi und Constantini spielten sogar eine Saison zusammen bei den 67ern! In der Spielzeit 2019/20, als Rossi in 56 Partien unglaubliche 120 Scorerpunkte ablieferte, brachte es Constantini sogar auf 59 Einsätze im 67er-Dress.
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