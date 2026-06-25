Rossi-Teamkollege für die Pioneers Vorarlberg

Europa-Erfahrung aus Polen und Dänemark

Auch der kanadische Verteidiger Brycen Martin wurde in jenem Jahr gepickt, und zwar als Nummer 74 in der dritten Runde von den Buffalo Sabres. Anders als Draisaitl und Co. hält der Mann aus Calgary aber auch zwälf Jahre später noch bei null NHL-Partien. In der American Hockey League (AHL) absolvierte der Linksschütze zwischen 2014 und 2018 zwar 21 Partien für die Rochester Americans. So verdingte sich der heute 30-Jährige hauptsächlich in der drittklassigen ECHL – abgesehen von einem Kurgastspiel bei GKS Tychy in Polen im Jahr 2021. In der vergangenen Saison wechselte Martin dann seine erste komplette Spielzeit in Europa, lief in Dänemark für die Aalborg Pirates auf und machte dort in 46 Spielen 29 Scorerpunkte (10 Tore/19 Assists).