Fußball-Bundesliga verzichtet künftig auf Hawk-Eye

Die WM-Camper auf Tour durch Amerika – dieses Mal schaute die „Krone“ im Video-Schiedsrichterraum unserer Bundesliga vorbei. Ab der neuen Saison gibt es in Österreichs Fußball-Oberhaus eine Revolution, wechselt man den Anbieter. In Kanada wird indes eine neue Abseits-Technik probiert.