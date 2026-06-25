So wild wuchern Algen im Klagenfurter Lendkanal

Der Lendkanal gilt als eines der bedeutendsten historischen Gewässer Kärntens. Als denkmalgeschütztes Bauwerk verbindet er seit Jahrhunderten Klagenfurt mit dem Wörthersee und prägt das Stadtbild. Derzeit ist der Lendkanal aber nur noch ein Algenmeer. Eine hilfreiche Ausbaggerung ist zu teuer.
„Es ist eine Schande, wie man den unter Denkmalschutz stehenden Lendkanal verkommen lässt. Jede andere Stadt würde sich glücklich schätzen, wenn man so einen Wasserweg zu einem See hätte. Der Lendkanal wird gerade von Schlingpflanzen überwuchert“, kritisiert ein Anrainer.
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