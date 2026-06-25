Asbestgefahr? Verwirrung um Bodenhilfsmittel

Das Thema Asbest im Burgenland zieht immer weitere Kreise. Jetzt geriet auch ein sogenanntes Urgesteinsmehl, das als Bodenhilfsmittel eingesetzt wird, in den Fokus. Bei einer Labortestung wurde es genau unter die Lupe genommen.
Viele Unsicherheiten und teilweise auch Verwirrung rund um das Thema Asbest gibt es seit der Schließung der Steinbrüche im Mittel- und Südburgenland. Für den Laien ist es meist nahezu unmöglich, festzustellen, welches Gestein unbedenklich ist und wie man das erkennen kann.
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