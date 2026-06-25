Schwangere geschlagen und mit Messer bedroht

Erneut ist es in Wien zu einem Fall von häuslicher Gewalt gekommen. Ein 27-Jähriger hatte seine 23-jährige Lebensgefährtin geschlagen, getreten und mit einem Messer mit dem Umbringen bedroht. Die Frau wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Die Hausbewohner in Favoriten wurden durch die Schreie der Frau auf die Tat aufmerksam und alarmierten die Polizei. Die 23-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht sowie Schürfwunden und klagte nach einem Tritt gegen den Bauch über Schmerzen.
Ermittlungen laufen
Nach bisherigen Ermittlungen soll der Mann die Frau angegriffen haben, nachdem er erfahren haben soll, dass sie von einem anderen Mann schwanger ist. Es ändert jedoch nichts daran, dass Gewalt gegen Frauen niemals zu rechtfertigen ist.
Verdächtiger in Haft
Der 27-jährige Tatverdächtige wurde sofort festgenommen. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er befindet sich in Haft.
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