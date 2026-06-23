Rekordwerte erwartet

„Erleben jetzt längste Hitzewelle seit Messbeginn“

Nachrichten
23.06.2026 19:30
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Österreich schwitzt unter einer massiven Hitzewelle: Bis zu 38 Grad sind in den kommenden Tagen möglich. Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst UBIMET spricht von der „längsten Hitzewelle seit Messbeginn“ und warnt: „Wir werden noch ganz andere Extreme erleben.“ Das ist ein Satz, der hängen bleibt. Die derzeitigen Temperaturen nicht als Ausnahme, sondern als Vorgeschmack auf zunehmend extremere Sommer. Welche Entwicklungen kommen noch auf uns zu? Und wie behält man trotz Hitze einen kühlen Kopf? Das sehen Sie im Video oben!

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