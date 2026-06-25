Kampf um Bezirksgerichte: Gemeinde rüstet sich

„Immerhin ist ja in dem Gebäude nicht nur das Gericht untergebracht, sondern auch die Polizeiinspektion und das Bezirkspolizeikommando Klagenfurt-Land – die würden weiterhin bestehen bleiben. Also wäre das Argument der Kostenverringerung für den Bund nicht gegeben“, erklärt Bürgermeister Christian Gamsler. Zumal Richter Johannes Kogelnig trotzdem weiterhin Verhandlungen und Sprechstunden am Standort Ferlach abhalten soll, deswegen „verstehen wir die Diskussion einfach nicht“.