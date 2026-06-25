Ex-Feuerwehrchef und Kassier auf der Anklagebank

Mehr als zwei Jahre Ermittlungszeit gegen bis zu sechs Beschuldigte – jetzt ist die Anklage in der Causa Feuerwehr Marchtrenk fertig. Der Ex-Kommandant und -Kassier werden sich auf der Anklagebank am Landesgericht Wels (OÖ) wiederfinden. Es drohen bis zu drei Jahre Haft. Die Vorwürfe im Detail.