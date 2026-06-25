Ukraine schießt russisches Öllager erneut in Brand

Den Russen geht der Treibstoff aus

In den vergangenen Monaten weitete Kiew seine Gegenangriffe, mit denen es vor allem auf die russische Öl- und Gasindustrie und Militärobjekte zielt, stark aus. Die Ukraine will so die Treibstoffversorgung der russischen Armee stören und Einnahmen aus dem Energiegeschäft, die für Moskau wichtig zur Finanzierung seines Angriffskriegs sind, verringern. Menschen auf der Krim spüren die Folgen deutlich. Kiew hatte angekündigt, die Halbinsel von der Versorgung abschneiden zu wollen. Dort, aber auch in immer mehr Regionen Russlands, wird inzwischen Treibstoff knapp.