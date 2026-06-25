Schweizer entwickeln bidirektionales Pixel

Die zum Patent angemeldeten Pixel können nicht nur die Helligkeit, sondern auch die Schwingungsphase und die Polarisierung des Lichts kontrollieren und analysieren. Solche bidirektionalen Pixel könnten laut den Forschenden in Zukunft Kamera-Displays ermöglichen, die beide Funktionen in einem Gerät vereinen. Denkbar wären auch Pixel, die ohne Umweg über einen Computer auf ein Bild reagieren und entsprechende Lichtmuster aussenden.