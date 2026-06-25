Sechs süße Babys erobern Tiergarten Schönbrunn

Tierisch süßer Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn: Erstmals sind dort sechs kleine Blaue Wiener zur Welt gekommen. Sechs kleine Kaninchen mit dem namensgebenden dunkelblauen Fell erkunden bereits neugierig ihr Zuhause, knabbern an Blättern und kuscheln sich eng aneinander.
Erst im vergangenen November zog die seltene Kaninchenrasse am Tirolerhof im Tiergarten Schönbrunn ein. Nun gibt es erstmals Nachwuchs. Die Blauen Wiener stammen ursprünglich aus Wien und zählen zu den gefährdeten heimischen Nutztierrassen.
„Wichtiger Beitrag“
„Diese und andere Zuchterfolge hier am Tirolerhof leisten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt traditionsreicher österreichischer Rassen“, so Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck.
Der Tirolerhof ist ein einzigartiges Kulturgut. In den vergangenen Wochen wurde das Schindeldach des über 300 Jahre alten Bauernhofs aufwendig saniert.
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