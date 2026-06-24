Wasserrettung: „Kälteschock wird oft unterschätzt“

Die Hitze treibt derzeit zahlreiche Menschen an Wiens Gewässer. Doch die scheinbar angenehmen Wassertemperaturen können trügen und im schlimmsten Fall zum Tod führen. Norbert Zenz von der österreichischen Wasserrettung warnt vor einer oft unterschätzten Gefahr: dem Kälteschock. Wie schnell aus einer ersehnten Abkühlung plötzlich akute Lebensgefahr werden kann, welche typischen Fehler immer wieder passieren und wie man im Ernstfall richtig reagiert – das sehen Sie im Video oben!