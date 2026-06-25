Neue Hornissen: Sie sind invasiv und hungrig

Eine neue, invasive Art macht heimischen Biologen Sorgen: Im Vorarlberger Lustenau wurde österreichweit das erste Nest der asiatischen Hornisse gefunden. Die Tiere sind gekommen, um zu bleiben – und ihren Hunger zu stillen.
Die Asiatische Hornisse hat Europa erobert. Erstmals 2005 in Südwestfrankreich nachgewiesen, breitete sie sich rasch in den Osten und Norden des Landes aus, zudem überquerte sie die Pyrenäen und bevölkerte auch Spanien. 2011 erreichte sie Portugal, 2012 wurde sie erstmals im italienischen Ligurien gesichtet, im Jahr 2014 fiel sie in Deutschland ein, und drei Jahre später war sie auch schon „offiziell“ in der Schweiz unterwegs. So gesehen hat sie sich für Österreich recht lange Zeit gelassen: Erst 2024 wurde das erste Exemplar gesichtet – in Salzburg. Und nun, vergangene Woche, wurde das erste Nest in Österreich gefunden – und zwar in der Marktgemeinde Lustenau.
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