Brasilien tanzt, Schweiz feiert – Tschechien raus!

Die Gruppenphase der WM 2026 biegt in die Zielgerade ein! Brasilien sicherte sich mit dem 3:0 über Schottland den Gruppensieg. Makellos blieb auch Gastgeber Mexiko – drei Spiele, drei Siege! Ebenfalls in der nächsten Runde stehen die Schweiz, Kanada, Bosnien, Marokko sowie überraschenderweise Südafrika. Alle Infos rund um die WM in den USA, Mexiko und Kanada gibt es bei uns im „sportkrone-Inside“-Podcast.
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