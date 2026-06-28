Grüne wollen „den Weg mit der KPÖ weitergehen“

Die große Erleichterung kam am Sonntagabend in der heißen Scherbe im hippen Lendviertel erst bei der zweiten Hochrechnung: Mit fast 15 Prozent – und der KPÖ bei etwa 36 Prozent – kann man die Koalition wohl fortsetzen. „Die Aufholjagd ist geglückt“, sagt Landesparteichefin Sandra Krautwaschl in einer ersten Reaktion. „Wir wollen den Weg mit der KPÖ weitergehen. Der Ball liegt bei Elke Kahr – aber ich gehe davon aus, dass sie und Judith Schwentner sich noch heute dazu unterhalten werden.“