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Brief an Kommissarin

Pröll forciert Ansiedelung eines KI-Giganten in EU

Innenpolitik
28.06.2026 09:00
Wird Mut belohnt? Pröll will groß denken und mit der EU nach dem US-Giganten Anthropics angeln.
Wird Mut belohnt? Pröll will groß denken und mit der EU nach dem US-Giganten Anthropics angeln.(Bild: Krone KREATIV/HANS KLAUS TECHT, REUTERS/Dado Ruvic)
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Von Nikolaus Frings

Erst vor ein paar Tagen hat die US-Regierung via Exportkontrollanordnung den Zugang zu zwei der fortschrittlichsten KI-Modelle für ausländischen Staatsangehörige gesperrt. Die EU ist laut Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) „abgeschnitten“ und unter Zugzwang. Als Reaktion schlägt er daher nun einen regelrechten Coup vor.

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Wieder einmal flattert eine ernste Eilpost von Wien nach Brüssel. Nachdem ÖVP-Europaministerin Claudia Bauer die Kommissionspläne für 2500 neue EU-Beamte bekämpft hat, ist es nun ihr Parteikollege, Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll, der zur Feder griff.

Bereits im Vorjahr veranstaltete Pröll gemeinsam mit allen Mitgliedstaaten der EU ein Arbeitsgespräch zur Erarbeitung einer europäischen Charta zur digitalen Souveränität in Wien. Im Mittelpunkt der Beratungen standen die technologische Selbstbestimmung Europas, die Stärkung der Datensouveränität sowie Maßnahmen für eine erhöhte Resilienz und geopolitische Spannungen.

EU wurde „abgeschnitten“
In einem der „Krone“ vorliegenden und an die für Techonologische Souveränität zuständige EU-Kommissarin Henna Virkkunen adressierten Brief appelliert Pröll für einen großen Wurf in Sachen digitaler Souveränität. Erst vor ein paar Tagen hat die US-Regierung via Exportkontrollanordnung den Zugang zu zwei der fortschrittlichsten KI-Modelle für ausländische Staatsangehörige gesperrt. „Über Nacht wurde der größte Binnenmarkt der Welt – unser EU-Binnenmarkt mit 450 Millionen Menschen – von einer Spitzeninnovation abgeschnitten“, bedauert Pröll – und will gegenlenken.

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In dem Schreiben schlägt er vor, eine „strategische Ansiedelung und Beteiligung“ des KI-Giganten Anthropic, der den KI-Assistenten Claude entwickelte, innerhalb der EU zu prüfen. In London, Dublin und weiteren Städten gibt es bereits erste Niederlassungen des Unternehmens.

„Zutiefst europäische Haltung“
Prölls Ziel ist auch, das Hauptquartier von Kalifornien über See nach Europa zu übersiedeln. „Gerade Anthropic passt zu uns. Ein Unternehmen, das den ethischen Einsatz von KI nicht als Marketing begreift, sondern als Grundüberzeugung. Das Sicherheit über Geschwindigkeit stellt. Das ist eine zutiefst europäische Haltung. Dieses Unternehmen würde in Europa nicht eingeengt, es würde freigesetzt“, erklärt er.

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