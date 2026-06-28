Pröll forciert Ansiedelung eines KI-Giganten in EU

EU wurde „abgeschnitten“

In einem der „Krone“ vorliegenden und an die für Techonologische Souveränität zuständige EU-Kommissarin Henna Virkkunen adressierten Brief appelliert Pröll für einen großen Wurf in Sachen digitaler Souveränität. Erst vor ein paar Tagen hat die US-Regierung via Exportkontrollanordnung den Zugang zu zwei der fortschrittlichsten KI-Modelle für ausländische Staatsangehörige gesperrt. „Über Nacht wurde der größte Binnenmarkt der Welt – unser EU-Binnenmarkt mit 450 Millionen Menschen – von einer Spitzeninnovation abgeschnitten“, bedauert Pröll – und will gegenlenken.