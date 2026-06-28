Putin gesteht: „Ja, wir sehen Probleme“

Die Parteiführung kam am Sonntag zusammen, um die Linien für die Parlamentswahlen im September festzulegen. Als Probleme im Ukraine-Krieg führte der russische Machthaber dabei „terroristische Angriffe auf unser Territorium und auf Infrastruktur-Einrichtungen“ an. Damit dürften unter anderem die regelmäßigen Attacken der Ukraine auf die Halbinsel Krim sowie die jüngsten Angriffe auf eine Ölpumpstation in Moskau und ein Rüstungswerk in der Region Wolgograd gemeint sein.