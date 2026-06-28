Einige haben nicht frisch gewirkt – gutes Omen?

Nach dem 3:3 sind im Stadion alle Dämme gebrochen. Ich stand an der Eckfahne. Als Sasa Kalajdzic dorthin lief, war ich plötzlich auch in der Jubeltraube. Mein Sakko hat etwas darunter gelitten, aber das ist völlig egal. Die Freude über das Erreichen der K. o.-Phase ist riesig.