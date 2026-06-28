Hollywood-Star feiert als Haaland-Double mit Fans

Bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich waren es die isländischen Anhänger gewesen, die mit eindrucksvoller Stimmung für weltweite Begeisterung gesorgt hatten. Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko sind es allen voran die Norweger, die nun auch einen ganz besonderen Fan haben.
„Überall hört man die Ruder-Rufe. Es herrscht eine Stimmung, als wäre Norwegen im Finale“, ließ ein Einheimischer zuletzt die „Krone“ vor dem Topspiel der Gruppe I Norwegen – Frankreich (Endstand 1:4) wissen. Umso mehr wird die Stimmung am Dienstag explodieren, wenn Erling Haaland und Co. bei der ersten Weltmeisterschaft seit 28 Jahren am Dienstag gegen die Elfenbeinküste um den Aufstieg ins Achtelfinale spielen.
„Magic Mike“ als Fan
Und dabei dürfte auch wieder der neue Promi-Fan der Norweger mitfiebern. Denn kein Geringerer als Channing Tatum, bekannt aus den Hollywood-Streifen „Magic Mike“ oder „21 Jump Street“, gehört plötzlich der eindrucksvollen „Wikinger“-Schar an, die etwa mit einem Massen-Rudern am Times Square in New York für sensationelle Bilder sorgte.
„Ein gut aussehender Mann“
Zumindest war Tatum mit etlichen anderen Haaland-Doublen zuletzt im Fan-Sektor der Norweger zu sehen. Der Stürmer selbst zeigte sich davon amüsiert: „Ein gut aussehender Mann“, kommentierte das Original grinsend. Hintergrund der ganzen Aktion: Tatum wirbt in einem neuen Werbespot als Doppelgänger des Manchester-City-Stürmers und setzte nun die „Nike“-Kampagne im Stadion auf humorvolle Art fort.
Dabei präsentierte sich der Hollywood-Star aber äußerst nahbar, tauschte sich mit den anderen Fans aus und posierte für Selfies. Etliche Videos davon kursieren in den sozialen Medien. Ob er nun auf den Geschmack gekommen ist und auch gegen die Elfenbeinküste, gespielt wird am Dienstag im Dallas Stadium, die Norweger anfeuern wird, ist aber fraglich.
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