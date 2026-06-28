Hollywood-Star feiert als Haaland-Double mit Fans

„Überall hört man die Ruder-Rufe. Es herrscht eine Stimmung, als wäre Norwegen im Finale“, ließ ein Einheimischer zuletzt die „Krone“ vor dem Topspiel der Gruppe I Norwegen – Frankreich (Endstand 1:4) wissen. Umso mehr wird die Stimmung am Dienstag explodieren, wenn Erling Haaland und Co. bei der ersten Weltmeisterschaft seit 28 Jahren am Dienstag gegen die Elfenbeinküste um den Aufstieg ins Achtelfinale spielen.