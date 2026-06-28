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Gold in Schwanenstadt

Pechvogel siegt: „Schönster Tag meiner Karriere“

Sport-Mix
28.06.2026 18:16
Michael Gogl triumphierte in Schwanenstadt.
Michael Gogl triumphierte in Schwanenstadt.(Bild: Reinhard Eisenbauer)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Was für eine schöne Geschichte: Seit seinem Horrorsturz bei der Tour de France vor vier Jahren hatte Michael Gogl ständig mit Rückschlägen zu kämpfen. Am Sonntag konnte sich der Oberösterreicher bei den Rad-ÖMS in Schwanenstadt endlich seinen ersten Titel holen. 

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„Unglaublich, schon in der ersten Runde gab es einen Schnitt von 48 km/h“, funkte OÖ-Radpräsident Mario Rossmann bei den Straßen-Staatsmeisterschaften in Schwanenstadt frühzeitig durch, dass es die heimischen Zweirad-Asse offenbar sehr eilig haben, wieder ins Kühle zu kommen. Die schnellsten ÖMS aller Zeiten wurden es zwar schlussendlich mit schnellen 45,9 km/h nicht, dennoch gab’s bei enormer Hitze eine Premiere.

Einiges durchgemacht
Denn der Linzer Michael Gogl fing Felix Großschartner kurz vorm Ziel noch ab und holte nach 3:38:03 Stunden seinen ersten Titel. „Der schönste Tag meiner Karriere“, so Gogl, der in Wolfsegg nur wenige Kilometer von Schwanenstadt aufwuchs und der in den letzten Jahren einiges wegstecken musste. Sein Horrorsturz bei der Tour de France 2022, bei dem er sich unter anderem das Becken gebrochen hatte, bleibt unvergessen.

Titel-Premiere für Katharina Sadnik und Michael Gogl.
Titel-Premiere für Katharina Sadnik und Michael Gogl.(Bild: Reinhard Eisenbauer)

„War kurz vorm Aufhören“
Aber auch danach war Gogl vom Pech verfolgt, hatte immer wieder mit Problemen im Knie zu kämpfen. „Zwei Mal war ich schon knapp vor dem Aufhören, habe mich immer wieder zurückgekämpft“, so der World-Tour-Profi (Alpecin Premier Tech). Großschartner, der tags zuvor den Zeitfahrtitel geholt hatte, zeigte sich als fairer Verlierer: „Michael hatte immer wieder Verletzungsprobleme und ich freue mich für ihn, dass er ein Jahr lang das Trikot tragen darf!“

ÖMS in Schwanenstadt 

Ergebnis Straße

  • Herren: 1. Gogl (OÖ/Alpecin) 3:38:03 Std.; 2. Großschartner (OÖ/UAE Emirates) + 2 Sek.; 3. Schrettl (T/Astana) + 34 Sek. 
  • Frauen: 1. Sadnik (K/Visma) 2:35:29 Std.; 2. C. Schweinberger (T/Fenix) zeitgl.; 3. Schrempf (Stmk/Fenix) + 2:16 Min.

Eine Premier gab es auch bei den Frauen – Katharina Sadnik (Visma) setze sich im Zielsprint gegen Christina Schweinberger (Fenix Premier Tech) durch. „Das Ganze fühlt sich surreal an“, so die Kärntnerin. 

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