Pechvogel siegt: „Schönster Tag meiner Karriere“

„War kurz vorm Aufhören“

Aber auch danach war Gogl vom Pech verfolgt, hatte immer wieder mit Problemen im Knie zu kämpfen. „Zwei Mal war ich schon knapp vor dem Aufhören, habe mich immer wieder zurückgekämpft“, so der World-Tour-Profi (Alpecin Premier Tech). Großschartner, der tags zuvor den Zeitfahrtitel geholt hatte, zeigte sich als fairer Verlierer: „Michael hatte immer wieder Verletzungsprobleme und ich freue mich für ihn, dass er ein Jahr lang das Trikot tragen darf!“