Ist schon amtsbekannt
Mutmaßliche Baby-Entführerin (18) festgenommen
Nach der Entführung des kleinen Noel (eine Woche) ist jetzt die mutmaßliche Täterin (18) in Deutschland gefasst worden. Sie wird verdächtigt, das Baby am Samstag aus einem Krankenhaus in Lüdenscheid (Nordrhein-Westfalen) entwendet zu haben.
Das berichtete die „Bild“ am Sonntag online. Laut den Ermittlerinnen und Ermittlern wurde die erst 18-Jährige am Sonntagnachmittag an ihrer Wohnadresse festgenommen. Sie sei anhand von Überwachungskameras identifiziert worden und der Polizei wegen verschiedener Delikte bereits bekannt. Warum die Verdächtige den kleinen Buben entführt haben soll, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen Menschenraubes und will klären, wie das erst eine Woche alte Baby überhaupt unbemerkt aus dem Krankenhaus gebracht werden konnte.
Wie berichtet, gab sich die 18-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen als Krankenhausmitarbeiterin aus. Sie sagte der Mutter, dass sie Noel zu einer Untersuchung mitnehmen müsse, und machte sich anschließend mit ihm aus dem Staub. Die Eltern schlugen kurze Zeit später Alarm, doch von ihrem Sohn fehlte jede Spur.
Dieser wurde schließlich eine Stunde später unverletzt im Stiegenhaus eines Parkhauses gefunden – nackt neben einem Kassenautomaten. Eine Familie hatte die Polizei verständigt. Die Rettung brachte Noel wieder ins Krankenhaus und damit auch zurück zu seinen Eltern.
Zunächst hieß es, die mutmaßliche Täterin sei zwischen Mitte 20 und Anfang 30 Jahre alt. Sie soll nicht zur Familie des Neugeborenen gehören.
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