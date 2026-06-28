Mutmaßliche Baby-Entführerin (18) festgenommen

Das berichtete die „Bild“ am Sonntag online. Laut den Ermittlerinnen und Ermittlern wurde die erst 18-Jährige am Sonntagnachmittag an ihrer Wohnadresse festgenommen. Sie sei anhand von Überwachungskameras identifiziert worden und der Polizei wegen verschiedener Delikte bereits bekannt. Warum die Verdächtige den kleinen Buben entführt haben soll, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen Menschenraubes und will klären, wie das erst eine Woche alte Baby überhaupt unbemerkt aus dem Krankenhaus gebracht werden konnte.