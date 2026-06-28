Heiße Nacht im Osten, aber kühler im übrigen Land

Gute und schlechte Nachrichten gibt es für die kommende Nacht – abhängig davon, in welcher Region in Österreich man lebt. Im Osten nichts Neues: Einmal mehr heißt es dahinsiechen, sogar der Allzeitnachtrekord von 26,9 Grad könnte fallen. Heißer Kandidat: die Bundeshauptstadt. Richtung Westen und Süden hin winkt aber Abkühlung, und vielleicht endlich wieder eine erholsamere Nacht.