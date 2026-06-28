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Hitze in Österreich

Heiße Nacht im Osten, aber kühler im übrigen Land

Österreich
28.06.2026 19:30
Im Osten steht wieder eine heiße Nacht bevor.
Im Osten steht wieder eine heiße Nacht bevor.(Bild: Thomas Schütz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Gute und schlechte Nachrichten gibt es für die kommende Nacht – abhängig davon, in welcher Region in Österreich man lebt. Im Osten nichts Neues: Einmal mehr heißt es dahinsiechen, sogar der Allzeitnachtrekord von 26,9 Grad könnte fallen. Heißer Kandidat: die Bundeshauptstadt. Richtung Westen und Süden hin winkt aber Abkühlung, und vielleicht endlich wieder eine erholsamere Nacht.

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Rekord um Rekord wurde in den vergangenen Tagen gebrochen – und vielleicht steht der nächste, diesmal nächtliche, Hitzehöhepunkt an. Der bislang höchste gemessene Nachtwert wackelt massiv, könnte in der Wiener Innenstadt laut Prognose überboten werden.

Überblick
So wird die Nacht in den Bundesländern 
  • Wien: Keine Wolke am Himmel. Temperaturen: 22 Grad am Stadtrand, 28 Grad in der Innenstadt.
  • Niederösterreich: Sternenklare Nacht, schwacher bis mäßiger Wind. Temperaturen zwischen 17 und 27 Grad.
  • Burgenland: Wolkenloser Himmel, schwacher bis mäßiger Wind. Tiefstwerte zwischen 20 und 26 Grad.
  • Steiermark: Die Wolken lösen sich auf, die Nacht wird verbreitet sternenklar. Gewitter könnte es nur in der westlichen Obersteiermark geben. Die Temperatur sinkt auf 22 bis 16 Grad.
  • Oberösterreich: Letzte Quellwolken lösen sich auf, zumeist steht eine sternenklare Nacht bevor. Temperaturen zwischen 16 und 22 Grad.
  • Kärnten: Klare Nacht, die Temperatur sinken auf 20 bis 16 Grad.
  • Salzburg: Gewitter lösen sich in der Nacht rasch auf, es bleibt überwiegend trocken. 12 bis 20 Grad.
  • Tirol: Abends noch Gewitter, danach zumeist trocken. Ab dem Morgen dann im Tiroler Oberland/ Tiroler Außerfern wieder gewittrige Schauer möglich. Tiefstwerte: 13 bis 19 Grad.
  • Vorarlberg: Gewitter noch am Abend, danach trocken. Himmel klar oder leicht bewölkt. Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad.

Neben der Bundeshauptstadt bleibt es auch in Niederösterreich und dem Burgenland noch einmal unangenehm warm. Unter 20 Grad werden die Temperaturen nicht fallen.

Kühlere Nacht in diesen Regionen
In den übrigen Bundesländern hingegen stehen die Zeichen auf leichte Entspannung, was die Nachtruhe betrifft. Denn die Temperaturen sinken in vielen Regionen wieder unter die 20-Grad-Marke. Geschuldet ist das nicht zuletzt den Gewittern und Schauern, die mit Abzug der Hitzewelle im Westen Einzug gehalten haben.

Mit nachhaltiger Abkühlung bzw. Temperaturen, die auch tatsächlich der Jahreszeit entsprechen, können die Prognosen im Osten erst ab Mittwoch aufwarten. Bis dahin heißt es hier also noch durchhalten.

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