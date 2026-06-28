Heiße Nacht im Osten, aber kühler im übrigen Land

Gute und schlechte Nachrichten gibt es für die kommende Nacht – abhängig davon, in welcher Region in Österreich man lebt. Im Osten nichts Neues: Einmal mehr heißt es dahinsiechen, sogar der Allzeitnachtrekord von 26,9 Grad könnte fallen. Heißer Kandidat: die Bundeshauptstadt. Richtung Westen und Süden hin winkt aber Abkühlung, und vielleicht endlich wieder eine erholsamere Nacht.
Rekord um Rekord wurde in den vergangenen Tagen gebrochen – und vielleicht steht der nächste, diesmal nächtliche, Hitzehöhepunkt an. Der bislang höchste gemessene Nachtwert wackelt massiv, könnte in der Wiener Innenstadt laut Prognose überboten werden.
Neben der Bundeshauptstadt bleibt es auch in Niederösterreich und dem Burgenland noch einmal unangenehm warm. Unter 20 Grad werden die Temperaturen nicht fallen.
Kühlere Nacht in diesen Regionen
In den übrigen Bundesländern hingegen stehen die Zeichen auf leichte Entspannung, was die Nachtruhe betrifft. Denn die Temperaturen sinken in vielen Regionen wieder unter die 20-Grad-Marke. Geschuldet ist das nicht zuletzt den Gewittern und Schauern, die mit Abzug der Hitzewelle im Westen Einzug gehalten haben.
Mit nachhaltiger Abkühlung bzw. Temperaturen, die auch tatsächlich der Jahreszeit entsprechen, können die Prognosen im Osten erst ab Mittwoch aufwarten. Bis dahin heißt es hier also noch durchhalten.
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