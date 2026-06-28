Drama in Frankreich
10 Fallschirmspringer und Pilot bei Crash getötet
Elf Menschen bei einem Flugzeugabsturz in der Stadt Tomblaine im Nordosten Frankreichs ums Leben gekommen. Laut dem lokalen Nachrichtenportal BFM kamen bei dem Vorfall nahe der Stadt Nancy ein Pilot und zehn Fallschirmspringer ums Leben.
Alle elf Insassen kamen bei dem Unglück ums Leben. Die Maschine war kurz nach dem Start gegen 11 Uhr vom Flughafen Nancy-Essey nur wenige Dutzende Meter von der Startbahn abgestürzt, wie „L‘Est Républicain“ berichtete. Das Flugzeug soll auf einen Radweg gekracht sein.
Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, soll es sich bei den Opfern um fünf Fallschirmlehrer, fünf Schüler sowie einen erfahrenen Piloten gehandelt haben. Die abgestürzte Maschine war eine Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter gewesen, die in Deutschland registriert war. Es handelt sich um einen Flugzeugtyp, der häufig für Fallschirmsprünge verwendet wird.
Laut dem Präsidenten des regionalen Pflegeverbands der liberalen Pflegekräfte in Meurthe-et-Moselle könnte es sich bei den Opfern teilweise um selbstständige Pflegekräfte handeln. Demnach sei offenbar ein sogenannter „Tauf-Flug“ organisiert gewesen, bei dem sowohl Pflegekräfte als auch Instruktoren an Bord gewesen sein sollen.
Explosionsgefahr nach Crash
Die Polizei hat die Bevölkerung dringend gebeten, das Gebiet um den Flughafen im Département Meurthe-et-Moselle zu meiden, um den Einsatzkräften eine freie Fahrt zum Unglücksort zu ermöglichen. Wegen auslaufenden Treibstoffs habe es zudem eine Explosionsgefahr gegeben. Der französische Innenminister sei auf dem Weg zum Absturzort, wie die Behörden mitteilten.
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