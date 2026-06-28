10 Fallschirmspringer und Pilot bei Crash getötet

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, soll es sich bei den Opfern um fünf Fallschirmlehrer, fünf Schüler sowie einen erfahrenen Piloten gehandelt haben. Die abgestürzte Maschine war eine Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter gewesen, die in Deutschland registriert war. Es handelt sich um einen Flugzeugtyp, der häufig für Fallschirmsprünge verwendet wird.