So sehen Sie Österreichs Duell mit Spanien im TV

Die Sechzehntelfinalpartien beginnen heute, Sonntag, und enden am 4. Juli. Vorne weg: Den Kracher zwischen Europameister Spanien und Österreich am Donnerstag (21 Uhr) gibt es live auf ServusTV zu sehen. Der Salzburger Privatsender zeigt neben dem aus rot-weiß-roter Sicht absoluten Topspiel noch sechs weitere Matches in der ersten K. o.-Runde. Darunter der Auftakt zwischen Südafrika und Kanada am Sonntagabend (21 Uhr) oder die Partien Elfenbeinküste gegen Norwegen (Dienstag, 19 Uhr) und Portugal gegen Kroatien (Freitag, 1 Uhr).