So sehen Sie Österreichs Duell mit Spanien im TV

Die Sechzehntelfinalspiele sind fixiert. Und damit steht auch fest, wie Fans in Österreich die erste Runde der K. o.-Phase im TV verfolgen können. ServusTV überträgt sieben, ORF1 neun Partien. Österreichs Kracher gegen Europameister Spanien läuft hierzulande zur Primetime um 21 Uhr.
Mit dem geschichtsträchtigen Duell zwischen Österreich und Algerien endete auch die Gruppenphase der größten Fußball-WM aller Zeiten. Von den 104 Spielen ist mehr als die Hälfte absolviert. 32 Partien gibt es aber bis inklusive 19. Juli noch zu sehen.
Die Sechzehntelfinalpartien beginnen heute, Sonntag, und enden am 4. Juli. Vorne weg: Den Kracher zwischen Europameister Spanien und Österreich am Donnerstag (21 Uhr) gibt es live auf ServusTV zu sehen. Der Salzburger Privatsender zeigt neben dem aus rot-weiß-roter Sicht absoluten Topspiel noch sechs weitere Matches in der ersten K. o.-Runde. Darunter der Auftakt zwischen Südafrika und Kanada am Sonntagabend (21 Uhr) oder die Partien Elfenbeinküste gegen Norwegen (Dienstag, 19 Uhr) und Portugal gegen Kroatien (Freitag, 1 Uhr).
ServusTV:
28.06. (21 Uhr): Südafrika – Kanada
30.06. (19 Uhr): Elfenbeinküste – Norwegen
30.06. (23 Uhr): Frankreich – Schweden
01.07. (03 Uhr): Mexiko – Ecuador
02.07. (21 Uhr): Spanien – Österreich
03.07. (01 Uhr): Portugal – Kroatien
03.07. (05 Uhr): Schweiz – Algerien
ORF 1:
29.06. (19 Uhr): Brasilien – Japan
29.06. (22.30 Uhr): Deutschland – Paraguay
30.06. (03 Uhr): Niederlande – Marokko
01.07. (18 Uhr): England – DR Kongo
01.07. (22 Uhr): Belgien – Senegal
02.07. (02 Uhr): USA – Bosnien-Herzegowina
03.07. (20 Uhr): Australien – Ägypten
04.07. (00 Uhr): Argentinien – Kap Verde
04.07. (03.30 Uhr): Kolumbien – Ghana
Der ORF hat sich hingegen insgesamt neun Spiele gesichert. Dazu gehören mit Brasilien gegen Japan (Montag, 19 Uhr) oder Niederlande gegen Marokko (Dienstag, 3 Uhr) auch zwei der wohl aus neutraler Sicht attraktivsten Spiele im Sechzehntelfinale. Auch das Duell der rot-weiß-roten Nachbarn aus Deutschland mit Paraguay (Montag, 22.30) gibt es auf ORF 1 zu sehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.