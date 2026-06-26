Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Von 0 auf Orgasmus

Riskanter Ritt: Verkehr im Verkehr nimmt Fahrt auf

Intim
26.06.2026 18:25
Viele Paare kommen während der Fahrt so richtig auf Touren.
Viele Paare kommen während der Fahrt so richtig auf Touren.(Bild: MineevPh - stock.adobe.com)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Fummeln auf der Rückbank? Das war gestern. Die Jugend von heute sucht das sexuelle Vergnügen vermehrt während der Fahrt – und „kommt“ immer öfter während der Fahrt. Obwohl die „Spritzfahrten“ ein hohes Risiko bergen, dürften sie durchaus Zukunft haben, wie eine aktuelle Untersuchung zeigt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit etwa einem Jahrhundert bieten Autos Verliebten einen privaten Ort abseits von Familie und Mitbewohnern, an dem sie ihre Sexualität ausleben können. Der Großteil der wissenschaftlichen Literatur zu diesem Thema konzentrierte sich bislang allerdings auf die bekannte Praxis des „Parkens“, also den (Geschlechts-)Verkehr ohne Verkehr drumherum.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Intim
26.06.2026 18:25
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Watchlist
Zwei Abschiede für immer & eine neue Superheldin
Top-Besetzung
Nach „House of the Dragon“, jetzt Supergirl
Sebastian Kurz & Co.
Mikl-Leitners Heurigenabend wurde zum VIP-Hotspot
Folge von Freitag
Bewegung kennt kein Alter und keine Ausreden!
Liebe im Schnelltest
Schauspieler Herbert Knaup im Paar-Wordrap
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
121.875 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Wien
Diese Wehranlage wurde drei Wienern zum Verhängnis
120.245 mal gelesen
Im Marchfeldkanal sind die drei Männer beim Stand-up-Paddeln untergegangen. Bei dieser ...
Ski Alpin
Ski-Legende Bode Miller festgenommen!
114.784 mal gelesen
Bode Miller
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1294 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Kolumnen
„Und der Kanzler sich a bisserl Fußball anschaut“
986 mal kommentiert
Die WM-Reise des Kanzlers mit übergroßer Delegation kommt in der Heimat nicht gut an. „Gespart ...
Wien
Neue Hammer-Umfrage: Rot-Pink in Wien Geschichte!
856 mal kommentiert
Mehr Intim
Krone Plus Logo
Von 0 auf Orgasmus
Riskanter Ritt: Verkehr im Verkehr nimmt Fahrt auf
Krone Plus Logo
Schlussmachen heute
Diese fünf banalen Gründe trennen auch Promi-Paare
Krone Plus Logo
Bei Hitze im Bett
Eislutscher mal anders: Coole Toys für heiße Tage
Hand aufs Herz
Wollen Sie leben wie eine italienische Oma?
Krone Plus Logo
Hürden bei Väterkarenz
„Stillst du auch?“: Papa sein kann Karriere kosten

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf