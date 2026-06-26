Riskanter Ritt: Verkehr im Verkehr nimmt Fahrt auf

Fummeln auf der Rückbank? Das war gestern. Die Jugend von heute sucht das sexuelle Vergnügen vermehrt während der Fahrt – und „kommt“ immer öfter während der Fahrt. Obwohl die „Spritzfahrten“ ein hohes Risiko bergen, dürften sie durchaus Zukunft haben, wie eine aktuelle Untersuchung zeigt.