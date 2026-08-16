Alkoholverbot am Bahnhof? „Wäre eine gute Sache“

Morgens am Grazer Hauptbahnhof: Pendler düsen vom Zug zur Bim – die Arbeit ruft. Lust auf Alkohol haben zu dieser Uhrzeit die wenigsten. Doch auch das weit verbreitete Feierabendbier bleibt den Fahrgästen womöglich bald verwehrt.

An einigen österreichischen Bahnhöfen gilt schon länger ein Alkoholverbot, seit Mai 2026 auch am Wiener Westbahnhof. Das Verbot wirkt – insgesamt wurden hier seither 171 Anzeigen ausgestellt. Ganz zum Wohlbefinden der Fahrgäste und zum Schutz der Mitarbeiter. Nun beauftragte SPÖ-Verkehrsminister Peter Hanke die ÖBB, eine Ausweitung des Modells – unter anderem auf Graz – zu prüfen.

Kein Verbot im Zugabteil

Herbert Hofer, Pressesprecher der ÖBB, betont, dass Alkohol nicht generell verboten werde: „Es handelt sich um ein Verbot des Alkoholkonsums im Bahnhofsbereich, nicht um ein generelles Alkohol- oder Verkaufsverbot.“ Weder Gastrobetriebe noch Züge wären davon betroffen.