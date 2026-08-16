WSG Tirol gegen Red Bull Salzburg ab 17 Uhr LIVE

Nach zuletzt zwei Unentschieden in der Liga (1:1 beim WAC) und im Europacup (3:3 bei Pafos) wollen die Salzburger auf die Siegerstraße zurückkehren – auch um die Lücke auf Meister LASK und Rapid nicht früh in der Saison zu groß werden zu lassen. „Die Aufgabe bei den Tirolern ist durchaus schwierig, weil sie nicht nur zuletzt daheim gut gespielt und einen Punkt gegen Sturm Graz geholt haben, sondern auch bereits seit fünf Spielen zu Hause ungeschlagen sind. Diese Serie wollen wir natürlich brechen“, kündigte Trainer Danny Röhl an. Die Bullen sind erst am Freitag aus Zypern heimgekommen, am Samstag geht es weiter nach Innsbruck. „Da ist es durchaus möglich, dass wir ein wenig durchrotieren und frische Kräfte bringen“, meinte Röhl.