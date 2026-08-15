„Bin geflasht!“ Team verzaubert eigenen Trainer

Mit diesem Auftritt und dem damit verbundenen ersten Sieg (2:1) nach dem Aufstieg in die Bundesliga hat Austria Lustenau selbst den eigenen Trainer „geflasht“. Bei Gegner Wolfsberg hingegen herrscht nach der Niederlage dicke Luft. Die Reaktionen zum Spiel!
Markus Mader (Lustenau-Trainer): „Ich bin einfach nur geflasht ob der Leistung der Mannschaft, die sie heute gezeigt hat. Das war fantastisch. Wir haben die Vorgaben zu 100 Prozent versucht umzusetzen, das hat sehr gut geklappt. Ich bin stolz, was die Mannschaft heute auf den Platz gezaubert hat. Ein Spiel gewinnt man nie nur mit einem Spieler, es ist meistens eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir haben heute von ganz hinten bis vorne einen tollen Job gemacht. Wir haben gewusst, was auf uns zukommt, haben das sehr gut im Griff gehabt. Wir haben aber auch gewusst, wie wir zu Chancen kommen können, wie wir dem Gegner weh tun können, das haben die Burschen super umgesetzt.“
Antonio Verinac (Spieler SC Austria Lustenau – gegenüber Sky): „Ich habe witzigerweise noch mit unserem Stürmertrainer geredet und er meinte: ‘Heute sind mindestens zwei drinnen, vielleicht sogar drei‘. Dass es jetzt so geklappt hat, ist überragend. Ich bin sehr glücklich, dass wir zuhause die Punkte geholt haben. Ein besseres Debüt von Anfang an kannst du dir nicht vorstellen.“
Domenik Schierl (Torhüter SC Austria Lustenau – gegenüber Sky): „Ich bin überglücklich, dass wir das Spiel heute gewonnen haben. Extrem wichtig für uns, für den ganzen Verein. Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen, das hat man, glaube ich, am Platz auch gesehen. Wir haben die besseren Chancen und mehr Hochkaräter gehabt und deswegen bin ich einfach nur richtig happy, dass wir das heute gewonnen haben.“
Thomas Silberberger (WAC-Trainer): „Ich bin sprachlos über die Gegentore. Das erste (Tor), dass es so was gibt im bezahlten Fußball. Wir haben den Gegner in der Hand, wollten unseren Plan durchziehen, holen den Gegner durch so ein Slapstick-Tor ab, beim zweiten Tor wieder. Und dann sind wir sieben, acht Minuten wütend, schießen ein Tor, er nimmt einen Elfer zurück und in der zweiten Halbzeit schießen wir mit der ersten Aktion an die Innenstange. Da müssen wir uns schon selber hinterfragen, ob wir heute richtig scharf genug waren. Es hat sich diese Woche schon abgezeichnet, weil ich in jedem Training scharf sein musste. Irgendwo kriegst du die Rechnung präsentiert. Das Spiel wäre zu drehen gewesen, aber wenn du dann viele Entscheidungen fehlerhaft triffst und es dem Gegner so leicht machst, dann ist auch in Lustenau nichts zu holen. Jeder Spieler weiß, dass das heute nicht gut genug war für unsere Ansprüche. Wir wollten uns den Saisonstart vergolden, jetzt kreisen wir wieder da, wo wir kreisen.“
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