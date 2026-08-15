„Bin geflasht!“ Team verzaubert eigenen Trainer

Thomas Silberberger (WAC-Trainer): „Ich bin sprachlos über die Gegentore. Das erste (Tor), dass es so was gibt im bezahlten Fußball. Wir haben den Gegner in der Hand, wollten unseren Plan durchziehen, holen den Gegner durch so ein Slapstick-Tor ab, beim zweiten Tor wieder. Und dann sind wir sieben, acht Minuten wütend, schießen ein Tor, er nimmt einen Elfer zurück und in der zweiten Halbzeit schießen wir mit der ersten Aktion an die Innenstange. Da müssen wir uns schon selber hinterfragen, ob wir heute richtig scharf genug waren. Es hat sich diese Woche schon abgezeichnet, weil ich in jedem Training scharf sein musste. Irgendwo kriegst du die Rechnung präsentiert. Das Spiel wäre zu drehen gewesen, aber wenn du dann viele Entscheidungen fehlerhaft triffst und es dem Gegner so leicht machst, dann ist auch in Lustenau nichts zu holen. Jeder Spieler weiß, dass das heute nicht gut genug war für unsere Ansprüche. Wir wollten uns den Saisonstart vergolden, jetzt kreisen wir wieder da, wo wir kreisen.“