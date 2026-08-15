Ariana Grande gönnte sich Wellness-Auszeit

Am heutigen Abend hat Sängerin Ariana Grande (33) mit den London-Konzerten ihrer „Eternal Sunshine“-Tour begonnen. Davor verbrachte die US-Amerikanerin eine kurze Auszeit im exklusiven Soho Farmhouse – und zwar mit ihrer neuen alten Liebe ...
Grande reiste Anfang der Woche gemeinsam mit ihrem Freund Ricky Alvarez (35) von New York nach Großbritannien. Dort blieben sie nicht direkt in London, sondern zogen sich zunächst mit Freundinnen und Freunden aufs Land zurück. Die britische Zeitung „Sun“ berichtete, dass Grande vor allem das Spa des Luxus-Resorts genutzt habe. Alvarez habe hingegen Tontaubenschießen ausprobiert. „Sie wollten dem Trubel entkommen“, sagte eine Quelle.
Laut dem Bericht waren die beiden 48 Stunden dort. Sie seien nicht mit dem Privatjet geflogen, aber mit erster Klasse. Grandes Partner Alvarez war früher ihr Tänzer. Die beiden waren bereits zwischen 2015 und 2017 liiert. Anschließend blieben sie befreundet, bis ihr Liebes-Comeback kürzlich bekannt wurde. Grande teilte erst vor wenigen Tagen auf ihrem Instagram-Account gemeinsame Fotos.
Hier veröffentlichte Grande auch Fotos mit ihrem Partner Alvarez:
Auch Sabrina Carpenter vor Ort
Zu dem Zeitpunkt, zu dem Grande und Alvarez im Soho Farmhouse weilten, war auch Sängerin Sabrina Carpenter (27) dort. Auch sie habe sich im Pool und im Spa aufgehalten, heißt es. Carpenter soll in dem Anwesen im vergangenen Jahr Teile ihres Albums „Man‘s Best Friend“ aufgenommen haben. Ob sie Grande über den Weg gelaufen ist, ist nicht bekannt.
Das Anwesen in Oxfordshire gilt als exklusiver Rückzugsort der britischen Promi-Szene. Dort gelten Regeln, die Gästen einen möglichst ungestörten Aufenthalt ermöglichen sollen.
Am Samstagabend hat Grande ihre Konzertreihe in London begonnen, die bis zum 1. September laufen wird. Anschließend will sich die Sängerin und Schauspielerin aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Als Grund wurde unter anderem die anhaltende öffentliche Beobachtung genannt. Grenzen müssten gesetzt werden, hieß es. Zuletzt war immer wieder öffentlich über ihre magere Figur diskutiert worden.
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