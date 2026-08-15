Ariana Grande gönnte sich Wellness-Auszeit

Laut dem Bericht waren die beiden 48 Stunden dort. Sie seien nicht mit dem Privatjet geflogen, aber mit erster Klasse. Grandes Partner Alvarez war früher ihr Tänzer. Die beiden waren bereits zwischen 2015 und 2017 liiert. Anschließend blieben sie befreundet, bis ihr Liebes-Comeback kürzlich bekannt wurde. Grande teilte erst vor wenigen Tagen auf ihrem Instagram-Account gemeinsame Fotos.



Hier veröffentlichte Grande auch Fotos mit ihrem Partner Alvarez: