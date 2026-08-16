Hartberg gegen die Wiener Austria ab 17 Uhr LIVE

Dritter Spieltag in der Fußball-Bundesliga: Hartberg empfängt die Wiener Austria. Wir berichten live ab 17 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
In Hartberg empfängt der Vorletzte das Tabellenschlusslicht. Nach umkämpften Niederlagen gegen Salzburg und Sturm Graz möchte der TSV im Kellerduell mit den „Veilchen“ anschreiben. „Wir wissen über die Qualitäten und Stärken des Gegners Bescheid und sind darauf richtig gut vorbereitet. Wir wollen uns erstmals mit drei Punkten belohnen“, erklärte der Hartberger Coach Markus Schopp, dessen Sohn und Innenverteidiger Konstantin Schopp wegen einer Sperre nicht zur Verfügung steht.
Bei der Austria liegt nach der nächsten „englischen“ Woche und nach den Überstunden gegen Beitar Jerusalem der Fokus vor allem auf Erholung. „Natürlich müssen wir in den nächsten zwei Tagen extremst auf Regeneration schauen. Wenn man jetzt in die fünfte Woche geht, wo man doppelt spielt, ist das ein Faktor“, meinte Coach Stephan Helm, der darauf hofft, dass der angeschlagene Johannes Eggestein in der Oststeiermark stürmen kann. Abwehrchef Aleksandar Dragovic fehlt rotgesperrt. Kapitän Manfred Fischer hofft auf einen Schub im Team durch den Aufstieg ins Conference-League-Play-off. „Wir können, glaube ich, mit Selbstvertrauen und vielleicht auch mit ein bisschen Lockerheit nach Hartberg fahren.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.