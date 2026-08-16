Unser Wasser braucht jetzt klare Regeln

Jeder Tropfen zählt – aber nicht jeder wird gezählt

Für ihn führt deshalb kein Weg an einer lückenlosen Erfassung vorbei: „Jeder Brunnen – egal ob für Gewerbe, Industrie oder Landwirtschaft – braucht einen Wasserzähler und gehört gesetzlich verpflichtend ins Entnahmeregister.“

Gerade hier sieht Sauer eine große Lücke in der geplanten Wasserentnahmeregister-Verordnung. Wasserzähler sollen erst ab einer Grundwasserentnahme von 200.000 Kubikmetern pro Jahr verpflichtend werden. 200 Millionen Liter, eine enorme Menge, die ungefähr dem Jahresverbrauch einer Kleinstadt entspricht.

Damit blieben viele Entnahmen – gerade in der Landwirtschaft - weiterhin außerhalb einer verpflichtenden Messung. Für Sauer ist das angesichts der zunehmenden Wasserknappheit zu wenig. Denn ohne verlässliche Zahlen fehlt auch die Grundlage, um in trockenen Jahren rechtzeitig und gerecht reagieren zu können.