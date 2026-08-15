Fünf Saisonbestleistungen: „Kampf um jeden Punkt“

Starke 800 Meter zum Abschluss

Das Wichtigste war für sie, heuer zumindest einen Siebenkampf ganz durchzustehen! Durch viele Verletzungen (es hatte mit einem Muskelfaserriss im Februar begonnen) war sie heuer immer wieder zurückgeworfen worden. Deshalb war sie in dieser Saison auch relativ wenig gestartet. So wunderte es nicht, dass sie an den beiden EM-Tagen gleich fünf Saisonbestleistungen aufstellte - Hochsprung 1,71 m, Kugelstoßen 14,63, 200 m 25,53, Weitsprung 5,82 (zudem gestern 5,87 mit zu starkem Rückenwind) und 200 m 2:14,20. Also ein versöhnlicher Ausklang ihres generell enttäuschenden Sportjahres…