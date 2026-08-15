Russland meldet die Einnahme von 19 Ortschaften

Patriot-Bestände in den USA gingen zurück

Selenskyj hatte nach seinem Besuch bei US-Präsident Donald Trump Ende Juli die Hoffnung geäußert, eine Lizenz zur Produktion der Patriot-Raketen in der Ukraine zu bekommen. Trump sagte jedoch, es sei eine schwierige Entscheidung, eine solche Technologie aus der Hand zu geben. Die Bestände der USA sind durch den Krieg im Iran deutlich zurückgegangen. Fachleute des Zentrums für strategische und internationale Studien CSIS (Center for Strategic & International Studies) gingen Ende Juli davon aus, dass die USA noch 800 Abwehrraketen auf Lager haben. Demnach seien es vor dem Iran-Krieg noch rund 3100 gewesen. 600 Abwehrraketen soll die Ukraine erhalten haben.