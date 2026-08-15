Kingley fliegt im Dreisprung auf sechsten Platz

Gold mit sensationellen 18,15 m

Wie weit im Moment aber noch die absolute Weltklasse entfernt ist, zeigte das schon fast historisch zu nennende Finale in Birmingham. Gold gewann der Italiener Andy Díaz Hernández, als er seine persönliche Bestweite von 17,87 m auf sensationelle 18,15 m steigerte. Damit rückte er auf die vierte Stelle der „ewigen“ Weltbestenliste vor. Nummer 1 ist seit Göteborg 1995 Jonathan Edwards (Gb/18,29) vor Christian Taylor (USA/18,21) und Jordan Alejandro Díaz (Spa/18,18). Und Christian Taylor, seit gut eineinhalb Jahren für den ÖLV tätig, betreute gemeinsam mit Roland Werthner in Birmingham Endi Kingley.