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Sturms Matchwinner Jatta verrät das Erfolgsrezept

Bundesliga
15.08.2026 22:21
Seedy Jatta sorgte für die Entscheidung gegen Altach!
Seedy Jatta sorgte für die Entscheidung gegen Altach!(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Seedy Jatta hat Sturm Graz mit seinem Treffer in der 78. Minute zum Sieg gegen Altach geführt (1:0). Nach dem Spiel zeigt sich der Matchwinner gegenüber der „Krone“ euphorisch und glücklich. Auch wenn er sich eine „intensivere“ folgende Woche gewünscht hätte. 

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„Dass ich das entscheidende Tor erzielt habe, fühlt sich natürlich überragend an“, freut sich Jatta über seinen „goldenen“ Treffer gegen Altach. Denn ein Selbstläufer war die Partie für den Vizemeister zu keinem Zeitpunkt. 

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Jetzt wartet „nur“ Training
„Es war ein hartes Spiel und ich bin glücklich, dass wir uns durchgesetzt haben“, so der Sturm-Kicker, der auch weiß, was das Erfolgsrezept war: „Wir haben gewonnen, weil wir gezeigt haben, dass wir den Sieg mehr wollten als unser Gegner.“ 

Nach den intensiven Wochen inklusive der intensiven Duelle gegen Fenerbahçe in der Champions-League-Qualifikation gibt es für Jatta und Co. jetzt ein paar Tage mit „nur“ Training. „Natürlich hätten wir lieber noch ein Spiel in dieser Woche gehabt. Leider konnten wir uns nicht gegen Fenerbahçe durchsetzen. Aber wir spielen trotzdem einen europäischen Bewerb. Also alles gut“, so der 23-Jährige abschließend. 

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