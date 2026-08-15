Sturms Matchwinner Jatta verrät das Erfolgsrezept

Nach den intensiven Wochen inklusive der intensiven Duelle gegen Fenerbahçe in der Champions-League-Qualifikation gibt es für Jatta und Co. jetzt ein paar Tage mit „nur“ Training. „Natürlich hätten wir lieber noch ein Spiel in dieser Woche gehabt. Leider konnten wir uns nicht gegen Fenerbahçe durchsetzen. Aber wir spielen trotzdem einen europäischen Bewerb. Also alles gut“, so der 23-Jährige abschließend.