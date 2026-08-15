Sorgen um ÖFB-Ass: Eberl gibt erstes Laimer-Update

„Kann ich heute noch nicht sagen“

„Konny hat einen Schlag bekommen relativ früh. Das ist dann recht schnell angeschwollen. Deshalb wurde er zur Vorsicht rausgenommen“, gab Sportvorstand Eberl am Abend gegenüber „Sport1“ ein erstes Update. Reine Vorsichtsmaßnahme? „Es war schon so, dass er nicht mehr laufen konnte und musste gestützt werden. Ganz rund lief es nicht“, schob Eberl dann doch hinterher.