Sorgen um ÖFB-Ass: Eberl gibt erstes Laimer-Update

Sorgen um ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer! Nach der verletzungsbedingten Auswechslung im Match seiner Bayern gegen RB Leipzig (3:1) hat Sportvorstand Max Eberl ein erstes Update gegeben.
Der 3:1-Testspielsieg des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München gegen RB Leipzig ist am Samstag von Verletzungen überschattet worden. Davon betroffen auch ÖFB-Teamspieler Laimer. Der Außenverteidiger musste bei der Partie in München nach zehn Minuten wegen eines harten Einsteigens des Leipzigers David Raum vom Platz.
Auf dem Weg in die Kabine wurde der Salzburger vom medizinischen Personal gestützt. Die Sorgenfalten bei den Münchner waren groß – die Fans feierten Laimer mit Sprechchören und tosendem Applaus, als er sich in Richtung Kabine zu weiteren Untersuchungen verabschiedete.
„Kann ich heute noch nicht sagen“
„Konny hat einen Schlag bekommen relativ früh. Das ist dann recht schnell angeschwollen. Deshalb wurde er zur Vorsicht rausgenommen“, gab Sportvorstand Eberl am Abend gegenüber „Sport1“ ein erstes Update. Reine Vorsichtsmaßnahme? „Es war schon so, dass er nicht mehr laufen konnte und musste gestützt werden. Ganz rund lief es nicht“, schob Eberl dann doch hinterher.
Weitere Hintergründe konnte der Sportvorstand noch nicht verraten. „Wie lange er ausfallen wird, das kann ich heute nicht sagen.“ Die Situation werde derzeit genauer untersucht.
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