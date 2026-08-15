Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Zweikampf verletzt

Sorgen um ÖFB-Ass: Eberl gibt erstes Laimer-Update

Deutsche Bundesliga
15.08.2026 22:05
Konrad Laimer musste im Spiel gegen RB Leipzig nach wenigen Minuten vom Platz.
Konrad Laimer musste im Spiel gegen RB Leipzig nach wenigen Minuten vom Platz.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Sorgen um ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer! Nach der verletzungsbedingten Auswechslung im Match seiner Bayern gegen RB Leipzig (3:1) hat Sportvorstand Max Eberl ein erstes Update gegeben.  

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der 3:1-Testspielsieg des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München gegen RB Leipzig ist am Samstag von Verletzungen überschattet worden. Davon betroffen auch ÖFB-Teamspieler Laimer. Der Außenverteidiger musste bei der Partie in München nach zehn Minuten wegen eines harten Einsteigens des Leipzigers David Raum vom Platz.

Lesen Sie auch:
Konrad Laimer hat sich nach wenigen Spielminuten verletzt.
Sieht nicht gut aus
Bei Testspiel verletzt! Sorgen um Konrad Laimer
15.08.2026
DFB-Star ging zu Boden
Schreckmoment um Musiala: Notarzt gibt Entwarnung!
15.08.2026
Sorgen um Laimer
Bayern feiert Titel im Telekom Cup gegen Leipzig
15.08.2026

Auf dem Weg in die Kabine wurde der Salzburger vom medizinischen Personal gestützt. Die Sorgenfalten bei den Münchner waren groß – die Fans feierten Laimer mit Sprechchören und tosendem Applaus, als er sich in Richtung Kabine zu weiteren Untersuchungen verabschiedete. 

„Kann ich heute noch nicht sagen“
„Konny hat einen Schlag bekommen relativ früh. Das ist dann recht schnell angeschwollen. Deshalb wurde er zur Vorsicht rausgenommen“, gab Sportvorstand Eberl am Abend gegenüber „Sport1“ ein erstes Update. Reine Vorsichtsmaßnahme? „Es war schon so, dass er nicht mehr laufen konnte und musste gestützt werden. Ganz rund lief es nicht“, schob Eberl dann doch hinterher. 

Max Eberl
Max Eberl(Bild: AFP/IBO OT)

Weitere Hintergründe konnte der Sportvorstand noch nicht verraten. „Wie lange er ausfallen wird, das kann ich heute nicht sagen.“ Die Situation werde derzeit genauer untersucht. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutsche Bundesliga
15.08.2026 22:05
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Konrad LaimerMax Eberl
München
ÖFBRB LeipzigFC Bayern München
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Brand im Föhrenwald: 250 Menschen evakuiert
91.087 mal gelesen
Es brennt erneut im Föhrenwald
Steiermark
Umfrage-Beben in der Steiermark: FPÖ räumt ab!
82.871 mal gelesen
Bei der Landeshauptmann-Direktwahl läge Mario Kunasek laut aktueller Umfrage weit vorn.
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
74.040 mal gelesen
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
2467 mal kommentiert
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Steiermark
Umfrage-Beben in der Steiermark: FPÖ räumt ab!
1561 mal kommentiert
Bei der Landeshauptmann-Direktwahl läge Mario Kunasek laut aktueller Umfrage weit vorn.
Innenpolitik
Erhitzte Gemüter! Keine Einigung bei Dürre-Hilfen
869 mal kommentiert
Norbert Totschnig bringt die Hitze-Hilfen nicht ins Trockene.
Mehr Deutsche Bundesliga
Bei Zweikampf verletzt
Sorgen um ÖFB-Ass: Eberl gibt erstes Laimer-Update
Debakel gegen Briten
Blamage! Hütter kassiert böse Testspiel-Klatsche
DFB-Star ging zu Boden
Schreckmoment um Musiala: Notarzt gibt Entwarnung!
Sorgen um Laimer
Bayern feiert Titel im Telekom Cup gegen Leipzig
Sieht nicht gut aus
Bei Testspiel verletzt! Sorgen um Konrad Laimer

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf