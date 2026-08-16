Mazda plant Verbrenner mit fast null CO2-Emission!

Elektroprognose zurückgefahren

Die Elektro-Zukunft sieht Moro für sein Unternehmen vorsichtiger also noch vor Kurzem. Er geht von einem deutlich geringeren Elektroanteil an den Verkäufen aus als geplant. „Vor zwei oder drei Jahren rechneten wir noch damit, dass Elektrofahrzeuge bis 2030 insgesamt 25 bis 40 Prozent unseres weltweiten Umsatzes ausmachen werden. Zwischenzeitlich haben wir die Prognose auf 15 Prozent geändert. Wir versuchen, realistisch zu sein.“