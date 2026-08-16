Arsenal gegen Manchester City – ab 16 Uhr LIVE

Wie schon 2023 trifft der FC Arsenal im Community Shield auf Manchester City – damals setzten sich die Londoner mit 4:1 im Elfmeterschießen durch. Die „Gunners“ gehen als amtierender Meister ins Spiel, verstärkten sich im Sommer mit Newcastle-Kapitän Bruno Guimaraes und dem Griechen Christos Tzolis.