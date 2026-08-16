Arsenal gegen Manchester City – ab 16 Uhr LIVE

Der englische Meister FC Arsenal fordert den FA-Cup-Sieger Manchester City im Community Shield. Das Spiel beginnt um 16 Uhr, wir berichten live – siehe Ticker unten!
Hier der Liveticker:
Wie schon 2023 trifft der FC Arsenal im Community Shield auf Manchester City – damals setzten sich die Londoner mit 4:1 im Elfmeterschießen durch. Die „Gunners“ gehen als amtierender Meister ins Spiel, verstärkten sich im Sommer mit Newcastle-Kapitän Bruno Guimaraes und dem Griechen Christos Tzolis.
Für Manchester City startet mit dem Community Shield eine neue Ära. Trainerlegende Pep Guardiola verließ die „Citizens“ nach zehn Jahren, sein ehemaliger Co-Trainer Enzo Maresca übernahm im Sommer.
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