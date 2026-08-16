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Arsenal gegen Manchester City – ab 16 Uhr LIVE

Fußball International
16.08.2026 05:30
Arsenal-Trainer Mikel Arteta (links) und ManCity-Coach Enzo Maresca.
Arsenal-Trainer Mikel Arteta (links) und ManCity-Coach Enzo Maresca.(Bild: AFP/GLYN KIRK/EPA/JEON HEON-KYUN)
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Von krone Sport

Der englische Meister FC Arsenal fordert den FA-Cup-Sieger Manchester City im Community Shield. Das Spiel beginnt um 16 Uhr, wir berichten live – siehe Ticker unten!

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Hier der Liveticker:

Wie schon 2023 trifft der FC Arsenal im Community Shield auf Manchester City – damals setzten sich die Londoner mit 4:1 im Elfmeterschießen durch. Die „Gunners“ gehen als amtierender Meister ins Spiel, verstärkten sich im Sommer mit Newcastle-Kapitän Bruno Guimaraes und dem Griechen Christos Tzolis.

ManCitys neuer Trainer Enzo Maresca
ManCitys neuer Trainer Enzo Maresca(Bild: AP/Lee Jin-man)

Für Manchester City startet mit dem Community Shield eine neue Ära. Trainerlegende Pep Guardiola verließ die „Citizens“ nach zehn Jahren, sein ehemaliger Co-Trainer Enzo Maresca übernahm im Sommer.

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