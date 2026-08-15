Fernsehtechniker: Einer der letzten seiner Art!

Wer kann sich noch an die 1990er erinnern? Bildröhrenfernseher, wo die Antenne richtig eingestellt sein musste, damit FS1, FS2, ARD, ZDF und Bayern3 zu sehen sind. Satelliten-TV war erst im Kommen. Die Leute hatten Videorekorder, Stereoanlagen, Walkman, Autoradios mit Kassetten-Decks. Nach Gewittern konnte es leicht sein, dass die Waschmaschine oder der Fernseher kaputt waren. Internetfernsehen, Online-Musik-Dienste oder Smart-TVs waren noch nicht erfunden. Es war die Blütezeit der Radio- und Fernsehtechniker.