Die Reaktionen: Umkämpftes Match und Transferärger

Sportlich konnte Sturm Graz gegen Altach einen knappen 1:0-Sieg erringen. Doch rund um das Spiel herrscht vor allem Ärger um die Personalie Yann Massombo. Die Reaktionen der Trainer!
Ognjen Zaric (Altach-Coach): „Ich glaube, dass wir eine unglaublich gute erste Halbzeit gespielt haben. Da müssen wir mit zwei Toren Unterschied führen. Wenn du hier führst, muss Sturm aufmachen. Bei der Qualität vom Gegner kannst du es auswärts fast nicht besser spielen. Aber du musst das Tor oder die Tore machen und in Führung gehen. Das ist das, was wir uns ankreiden. In der zweiten Halbzeit hatte Sturm aus dem Spiel eigentlich nicht viele Chancen. Es ist unglücklich, dass du durch einen Eckball das Tor kriegst. Ich fand unsere Leistung gut, und trotzdem nehmen wir nichts mit. Deshalb sind wir klarerweise enttäuscht.“
Zur Personalie Yann Massombo, an dem Sturm Graz Interesse hat: „Für mich ist Respekt sehr, sehr wichtig. Wenn ich dann aber von der Mannschaft höre, dass ein Trainer im Beisein auch von weiteren Spielern diesen Spieler kontaktiert, einen Tag vor dem Spiel, dann vertritt das nicht meine Wertvorstellung. Ich finde das ganz, ganz schlecht. Das hat absolut nichts mit Sturm Graz zu tun. Vor dem Verein habe ich allergrößten Respekt, aber von einer Einzelperson finde ich das gar nicht gut. (...) Es ist ja klar, dass es auch Ethik und Moral gibt unter den Trainern. Das ist einmal das eine. Das andere ist, es gibt ein Statut, an das man sich halten muss.“
„Mit Veränderungen umgehen“
Fabio Ingolitsch (Sturm-Trainer): „Es war wie erwartet ein sehr schwieriges Spiel, ein sehr umkämpftes Spiel. Viele Zweikämpfe, viele Duelle, viele Eins-gegen-eins-Situationen, viele zweite Bälle. Wir haben am Anfang Probleme gehabt, uns ins Spiel reinzuarbeiten. Wir waren gefühlt nicht auf Betriebstemperatur. Altach war besser, hatte mehr Chancen gehabt. Da können wir uns bei unserem Torhüter und bei der Ineffizienz des Gegners bedanken, dass wir nicht in Rückstand waren. Zweite Halbzeit war es, glaube ich, eine sehr klare Angelegenheit in eine Richtung. Wir haben viele offensive Momente gehabt, dadurch sind viele Standards passiert. Und daraus haben wir dann auch durch Seedy Jatta, wofür ich mich besonders freue, den Arbeitssieg perfekt gemacht.“
Zum Fall Massombo: „Ich habe die letzten Tage nicht nur mit Yann Massombo gesprochen, sondern wir haben mit sehr, sehr vielen Spielern gesprochen, weil wir aktiv auf der Suche sind nach einem Nachfolger für zwei Positionen: für die Innenverteidigung und für das zentrale Mittelfeld. Das sind normale Prozesse, die tagtäglich im Fußball laufen, die in dieser Phase, die sehr dynamisch ist, gegen Ende der Transferperiode normal sind, wo sich für Spieler und für Vereine Chancen ergeben. Gleichzeitig muss man auch mit Veränderungen umgehen können. So haben es wir zum Beispiel gestern, glaube ich, sehr gut vorgezeigt mit Jeyland Mitchell, der mit einem Wechselanliegen zu uns gekommen ist, und wir versuchen gemeinsam, eine Lösung zu finden.“
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