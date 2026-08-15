Die Reaktionen: Umkämpftes Match und Transferärger

Zur Personalie Yann Massombo, an dem Sturm Graz Interesse hat: „Für mich ist Respekt sehr, sehr wichtig. Wenn ich dann aber von der Mannschaft höre, dass ein Trainer im Beisein auch von weiteren Spielern diesen Spieler kontaktiert, einen Tag vor dem Spiel, dann vertritt das nicht meine Wertvorstellung. Ich finde das ganz, ganz schlecht. Das hat absolut nichts mit Sturm Graz zu tun. Vor dem Verein habe ich allergrößten Respekt, aber von einer Einzelperson finde ich das gar nicht gut. (...) Es ist ja klar, dass es auch Ethik und Moral gibt unter den Trainern. Das ist einmal das eine. Das andere ist, es gibt ein Statut, an das man sich halten muss.“