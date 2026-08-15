Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sturm gegen Altach

Die Reaktionen: Umkämpftes Match und Transferärger

Bundesliga
15.08.2026 23:18
Sturm-Trainer Fabio Ingloitsch
Sturm-Trainer Fabio Ingloitsch(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sportlich konnte Sturm Graz gegen Altach einen knappen 1:0-Sieg erringen. Doch rund um das Spiel herrscht vor allem Ärger um die Personalie Yann Massombo. Die Reaktionen der Trainer!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ognjen Zaric (Altach-Coach): „Ich glaube, dass wir eine unglaublich gute erste Halbzeit gespielt haben. Da müssen wir mit zwei Toren Unterschied führen. Wenn du hier führst, muss Sturm aufmachen. Bei der Qualität vom Gegner kannst du es auswärts fast nicht besser spielen. Aber du musst das Tor oder die Tore machen und in Führung gehen. Das ist das, was wir uns ankreiden. In der zweiten Halbzeit hatte Sturm aus dem Spiel eigentlich nicht viele Chancen. Es ist unglücklich, dass du durch einen Eckball das Tor kriegst. Ich fand unsere Leistung gut, und trotzdem nehmen wir nichts mit. Deshalb sind wir klarerweise enttäuscht.“

Lesen Sie auch:
Altach-Trainer Ognjen Zaric (rechts)
Altach-Coach tobt
Transferstreit: „Bin gespannt, wie ÖFB reagiert“
15.08.2026
Vor Duell mit Sturm
Streik! Eklat um Altach-Ass, das zum SK Sturm will
14.08.2026

Zur Personalie Yann Massombo, an dem Sturm Graz Interesse hat: „Für mich ist Respekt sehr, sehr wichtig. Wenn ich dann aber von der Mannschaft höre, dass ein Trainer im Beisein auch von weiteren Spielern diesen Spieler kontaktiert, einen Tag vor dem Spiel, dann vertritt das nicht meine Wertvorstellung. Ich finde das ganz, ganz schlecht. Das hat absolut nichts mit Sturm Graz zu tun. Vor dem Verein habe ich allergrößten Respekt, aber von einer Einzelperson finde ich das gar nicht gut. (...) Es ist ja klar, dass es auch Ethik und Moral gibt unter den Trainern. Das ist einmal das eine. Das andere ist, es gibt ein Statut, an das man sich halten muss.“

„Mit Veränderungen umgehen“
Fabio Ingolitsch (Sturm-Trainer): „Es war wie erwartet ein sehr schwieriges Spiel, ein sehr umkämpftes Spiel. Viele Zweikämpfe, viele Duelle, viele Eins-gegen-eins-Situationen, viele zweite Bälle. Wir haben am Anfang Probleme gehabt, uns ins Spiel reinzuarbeiten. Wir waren gefühlt nicht auf Betriebstemperatur. Altach war besser, hatte mehr Chancen gehabt. Da können wir uns bei unserem Torhüter und bei der Ineffizienz des Gegners bedanken, dass wir nicht in Rückstand waren. Zweite Halbzeit war es, glaube ich, eine sehr klare Angelegenheit in eine Richtung. Wir haben viele offensive Momente gehabt, dadurch sind viele Standards passiert. Und daraus haben wir dann auch durch Seedy Jatta, wofür ich mich besonders freue, den Arbeitssieg perfekt gemacht.“

Yann Massombo
Yann Massombo(Bild: GEPA)

Zum Fall Massombo: „Ich habe die letzten Tage nicht nur mit Yann Massombo gesprochen, sondern wir haben mit sehr, sehr vielen Spielern gesprochen, weil wir aktiv auf der Suche sind nach einem Nachfolger für zwei Positionen: für die Innenverteidigung und für das zentrale Mittelfeld. Das sind normale Prozesse, die tagtäglich im Fußball laufen, die in dieser Phase, die sehr dynamisch ist, gegen Ende der Transferperiode normal sind, wo sich für Spieler und für Vereine Chancen ergeben. Gleichzeitig muss man auch mit Veränderungen umgehen können. So haben es wir zum Beispiel gestern, glaube ich, sehr gut vorgezeigt mit Jeyland Mitchell, der mit einem Wechselanliegen zu uns gekommen ist, und wir versuchen gemeinsam, eine Lösung zu finden.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
15.08.2026 23:18
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Brand im Föhrenwald: 250 Menschen evakuiert
91.204 mal gelesen
Es brennt erneut im Föhrenwald
Steiermark
Umfrage-Beben in der Steiermark: FPÖ räumt ab!
83.134 mal gelesen
Bei der Landeshauptmann-Direktwahl läge Mario Kunasek laut aktueller Umfrage weit vorn.
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
75.709 mal gelesen
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
2467 mal kommentiert
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Steiermark
Umfrage-Beben in der Steiermark: FPÖ räumt ab!
1561 mal kommentiert
Bei der Landeshauptmann-Direktwahl läge Mario Kunasek laut aktueller Umfrage weit vorn.
Innenpolitik
Erhitzte Gemüter! Keine Einigung bei Dürre-Hilfen
869 mal kommentiert
Norbert Totschnig bringt die Hitze-Hilfen nicht ins Trockene.
Mehr Bundesliga
Sturm gegen Altach
Die Reaktionen: Umkämpftes Match und Transferärger
Kleiner Wermutstropfen
Sturms Matchwinner Jatta verrät das Erfolgsrezept
Nach Premieren-Sieg
„Bin geflasht!“ Team verzaubert eigenen Trainer
Rund um Transferstreit
Sturm Graz erkämpft sich Sieg gegen mutiges Altach
Altach-Coach tobt
Transferstreit: „Bin gespannt, wie ÖFB reagiert“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf