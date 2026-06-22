Serverfarmen: Standort Österreich wird attraktiver

Starkes Wachstum in Frankfurt

Vor allem in den größten Rechenzentrumsmärkten London, Frankfurt, Paris und Amsterdam sei das Angebot im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 18,9 Prozent gestiegen. Das größte Plus habe hier Frankfurt mit einem Anstieg um 23 Prozent verzeichnet, gefolgt von London mit 21 Prozent. Wobei die zusätzlichen Kapazitäten vom Markt aufgenommen würden: Die Nettoabsorption – neu vermietete minus der freigewordenen Kapazität – belief sich in Frankfurt auf 218 MW und in London auf 208 MW.