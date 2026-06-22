Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Microsoft, Google ...

Serverfarmen: Standort Österreich wird attraktiver

Digital
22.06.2026 16:57
So soll das Google-Rechenzentrum in Kronstorf einmal aussehen.
So soll das Google-Rechenzentrum in Kronstorf einmal aussehen.(Bild: Google)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die steigende Nachfrage nach Kapazitäten in europäischen Rechenzentren hat zu einem beschleunigten Ausbau und zu steigenden Mieten geführt. Und das nicht nur in den größten Rechenzentrumsmärkten, sondern auch in Sekundärmärkten wie Österreich, teilte der Immobiliendienstleister CBRE am Montag in einer Aussendung mit.

0 Kommentare

Österreich entwickle sich zunehmend zum attraktiven Standort für Rechenzentren. So investierte Microsoft im Großraum Wien den Angaben zufolge rund eine Milliarde Euro in den Bau von drei Rechenzentren, die im Sommer vergangenen Jahres eröffnet wurden.

Google wiederum startete mit dem Bau eines etwa 50 Hektar umfassenden Rechenzentrums in Kronstorf (Oberösterreich), das 2027 in Betrieb gehen soll. Bis 2030 könnte sich der Energieverbrauch für Rechenzentren auf das Drei- bis Fünffache erhöhen, teilte CBRE außerdem mit. Allein die Rechenzentrumsleistung in Wien liegt bei rund 53 (Megawatt) MW. Bis Ende des Jahres erwartet das Beratungsunternehmen einen Anstieg auf 65 MW.

Starkes Wachstum in Frankfurt
Vor allem in den größten Rechenzentrumsmärkten London, Frankfurt, Paris und Amsterdam sei das Angebot im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 18,9 Prozent gestiegen. Das größte Plus habe hier Frankfurt mit einem Anstieg um 23 Prozent verzeichnet, gefolgt von London mit 21 Prozent. Wobei die zusätzlichen Kapazitäten vom Markt aufgenommen würden: Die Nettoabsorption – neu vermietete minus der freigewordenen Kapazität – belief sich in Frankfurt auf 218 MW und in London auf 208 MW.

Lesen Sie auch:
Ein Rechenzentrum in Eemshaven in den Niederlanden: Die Abwärme solcher Anlagen ist laut einer ...
Krone Plus Logo
Erstaunliche Abwärme
So bringen KI-Rechenzentren Anrainer ins Schwitzen
05.04.2026
Krone Plus Logo
Kühne Zukunftsvision
Wieso Tech-Elite von Rechenzentren im All träumt
03.04.2026
Krone Plus Logo
Mega-Baustelle Newport
Rechenzentren: Hier „wohnt“ Künstliche Intelligenz
28.10.2025

In den europäischen Kernmärkten stieg die Nettoabsorption gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 90 Prozent auf rund 572 MW. Leerstandsquoten wie etwa 5 Prozent in Frankfurt werden rasch vom Markt aufgenommen. Mit der hohen Nachfrage stiegen auch die Mietpreise in den Kernmärkten. In Frankfurt verlangen Anbieter bis zu 225 Euro pro (Kilowatt) KW und Monat, in London werden 170 Pfund (196 Euro) verrechnet.

Die Rechenzentren würden zunehmend außerhalb der Städte angesiedelt. Einschränkungen bei der Stromversorgung sowie Beschränkungen bei der Leistung von mehr als 70 MW hätten beispielsweise auch in Amsterdam dazu geführt, dass die Standorte außerhalb der Metropole angesiedelt werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
22.06.2026 16:57
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Dongheui Lee und Christian Ott von der Technischen Universität Wien beantworten im Gespräch mit ...
Krone Plus Logo
TU-Professoren im Talk
Wie es im Wettlauf um KI & Robotik um Europa steht
In den Laboratorien der Technischen Universität Wien lernen Roboter komplexe Handgriffe: Wir ...
Krone Plus Logo
Im Labor der TU Wien
Putzen, Hämmern, Dart: Wo Roboter zur Schule gehen
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
„Brennpunkt Medien“
Social-Media-Gefahr und große Medienkrise
Es ist die letzte WWDC für Tim Cook als Konzernchef. Im September soll der bisher für Geräte ...
Europa geht leer aus
Apple gegen EU: Heftiger Schlagabtausch um KI-Siri
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
135.204 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Wirtschaft
Ab dieser Pension liegen Sie über dem Durchschnitt
116.526 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ab wann gehöre ich mit meiner Rente zur oberen Hälfte?
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
112.854 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Kickl bei Fest: „FPÖ geht es so gut wie noch nie“
1586 mal kommentiert
Herbert Kickl ließ sich zuerst in der Hofburg mit seinen Parteigenossen feiern, bevor es ...
Österreich
Jetzt nähert sich Österreich der 40-Grad-Marke!
1098 mal kommentiert
Bereits am Wochenende sorgt die Hitze für ordentliches Schwitzen. Aufnahmen vom Sonntagvormittag ...
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
947 mal kommentiert
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Mehr Digital
Microsoft, Google ...
Serverfarmen: Standort Österreich wird attraktiver
Krone Plus Logo
Opferzahl steigt
So macht moderne Technik das Autofahren unsicherer
„Magnificent 7“
Wie Tech-Dominanz die US-Börsen nach oben treibt
Jobportal-Umfrage:
Mehrheit der Führungskräfte im Urlaub erreichbar
Sorge um Wachstum
2,40 Euro pro Paket bremsen Online-Handel aus

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf