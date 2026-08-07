Lokalmatadorin und Tirol-Youngster mit Sensation

Zwei Sätze gedreht

Das Duo, das erst dank einer Veranstalter-Wildcard ins Hauptfeld gerutscht war, hatte im ersten Spiel in Pool C die an sechs gesetzten Niederländerinnen Danieke Prins und Desy Poiesz mit 16:21, 21:18 und 15:11 bezwungen. „Vor der Partie hatten wir keine Ahnung, was auf uns zukommt“, verrät Hinteregger. „Wir sind aber davon ausgegangen, dass sie richtig stark sind.“ Eine treffende Einschätzung. Zwar starteten die Österreicherinnen gut, gingen 3:1 in Führung – dann machten die 32-jährige Prins und ihre 23-jährige Partnerin aber sieben Zähler in Folge. Ein Vorsprung, den sie sich bis zum Schluss nicht mehr nehmen ließen.