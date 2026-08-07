„Etwas wie 2015 wird Europa nicht mehr passieren!“

„Europa lässt sich nicht spalten“, sagt ÖVP-EU-Mandatar Lukas Mandl nach den Ereignissen in Ceuta. Im krone.tv-Nachgefragt erklärt er, warum er die Migrationsbewegung als „hybriden Angriff“ bezeichnet, weshalb Europa den „Stresstest bestanden“ habe und welche Konsequenzen nun für Migration, Rückführungen und den Schutz der EU-Außengrenzen folgen sollen. Den ganzen Talk sehen Sie im Video oben!
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