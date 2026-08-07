Regiestar: „Jeder will von mir ein Erfolgsrezept“

Kane Parsons ist erst 21 Jahre alt und wurde mit dem Horrorfilm „Backrooms“ binnen Monaten reich und berühmt. Wie geht es ihm damit? Die „Krone“ sprach mit dem Senkrechtstarter.
Als Teenager entwarf er ein gruseliges Labyrinth aus mysteriösen Räumen, stellte Videos davon auf YouTube – jetzt, mit 21 Jahren, hat Kane Parsons daraus einen Kinofilm gemacht und mit „Backrooms“ weltweit fast 400 Millionen Dollar eingespielt. Auch in Österreich sahen bereits mehr als 90.000 Menschen den Horrorstreifen.
Die „Krone“ sprach mit Parsons zu dem Hype und dem plötzlichen Ruhm: „Ich hatte in letzter Zeit viele solche Momente, wo man sich kneifen möchte, um sicherzugehen, dass das alles real ist. Es ist alles sehr aufregend momentan. Ich freue mich extrem darüber, wie viele Menschen sich mit dem Film verbunden fühlen.“ Er wolle sich aber auch nicht durch die neue Aufmerksamkeit zu sehr ablenken lassen: „Das ist alles schön und gut, aber mir ist wichtig, mich auf meine tägliche Arbeit zu konzentrieren. Ich will zufrieden mit mir sein, wenn ich am Abend schlafen gehe. Den Rest kann ich ohnehin nicht kontrollieren.“
Den „alten Hasen“ aus Hollywood, die nun von ihm wissen wollen, wie man junges Publikum ins Kino lockt, lässt er ausrichten: „Jeder will jetzt ein Rezept, das garantiert funktioniert und sich verkaufen lässt. Aber ich habe nur meine Intuition. Ich bin mit dem Internet aufgewachsen, das hat bestimmt mein Gehirn auf eine Art und Weise programmiert, die ähnlich ist wie bei anderen jungen Leuten. Aber genau festhalten kann ich dieses gewisse Etwas auch nicht.“
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