Regiestar: „Jeder will von mir ein Erfolgsrezept“

Die „Krone“ sprach mit Parsons zu dem Hype und dem plötzlichen Ruhm: „Ich hatte in letzter Zeit viele solche Momente, wo man sich kneifen möchte, um sicherzugehen, dass das alles real ist. Es ist alles sehr aufregend momentan. Ich freue mich extrem darüber, wie viele Menschen sich mit dem Film verbunden fühlen.“ Er wolle sich aber auch nicht durch die neue Aufmerksamkeit zu sehr ablenken lassen: „Das ist alles schön und gut, aber mir ist wichtig, mich auf meine tägliche Arbeit zu konzentrieren. Ich will zufrieden mit mir sein, wenn ich am Abend schlafen gehe. Den Rest kann ich ohnehin nicht kontrollieren.“