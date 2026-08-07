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„Krone“-Kommentar

So treiben sie Republik und ORF in blaue Hände

Innenpolitik
07.08.2026 05:00
Die FPÖ kann sich als Zaungast ins Fäustchen lachen.
Die FPÖ kann sich als Zaungast ins Fäustchen lachen.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann
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Der ORF – ein Intrigantenstadl der Extraklasse, viele sagen, das sei ein Saustall übelsten Ausmaßes.

Um zu diesem Schluss zu gelangen, hätte es der neuen schwerwiegenden Vorwürfe gegen Stiftungsratschef Heinz Lederer gar nicht mehr bedurft. Gegen diesen wird nun, wie die „Krone“ berichtete, wegen des Verdachts der schweren Nötigung von der Staatsanwaltschaft ermittelt.

Das muss man sich einmal vorstellen: Das ist jener Mann, der für Korrektheit und Sauberkeit im ORF entscheidend zu sorgen hätte, der Vorsitzende des Aufsichtsgremiums des öffentlich-rechtlichen Medienunternehmens, der schon eine lange Reihe an Vorwürfen am Hals hat, dem Interventionen und mehr als zwielichtige Verquickungen seiner Privatgeschäfte mit der Funktion im ORF vorgeworfen werden.

Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)

Der rote Lederer ist wie sein türkiser Stellvertreter von der Bundesregierung nominiert. Seit dem ersten Auftauchen von Vorwürfen gegen den Vorsitzenden vor vielen Wochen drücken sich der türkise Kanzler und sein roter Vize vor Konsequenzen. Da hat es bisher nicht einmal (wie in der Hitze-Frage) wenigstens zu einem Arbeitskreis gereicht.

Jetzt laufen also sogar gerichtliche Ermittlungen. Bewegen sich Stocker und Babler nun endlich? Nein.

Lesen Sie auch:
Gegen den Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer wird ermittelt.
Nächste Abhör-Affäre:
SPÖ und ÖVP wollen die Causa Lederer aussitzen
06.08.2026

Laut zu Wort meldet sich dafür die FPÖ, fordert Lederers Absetzung, aber vor allem einmal mehr die „Totalreform des ORF“.

Ja, ÖVP und SPÖ treiben, ohne es zu wollen, die Republik in blaue Hände. Und sie tun dasselbe mit dem ORF. Wollen sie das?

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