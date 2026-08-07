So treiben sie Republik und ORF in blaue Hände

Das muss man sich einmal vorstellen: Das ist jener Mann, der für Korrektheit und Sauberkeit im ORF entscheidend zu sorgen hätte, der Vorsitzende des Aufsichtsgremiums des öffentlich-rechtlichen Medienunternehmens, der schon eine lange Reihe an Vorwürfen am Hals hat, dem Interventionen und mehr als zwielichtige Verquickungen seiner Privatgeschäfte mit der Funktion im ORF vorgeworfen werden.