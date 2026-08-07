Steirer (68) hatte zehn Kilogramm Kokain im Koffer

Verlegung in österreichisches Gefängnis möglich

Wie geht es nun mit ihm weiter? Muss er seine Haft in Frankreich verbüßen? Beim Justizministerium angefragt, heißt es: „Wird ein österreichischer Staatsbürger in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass die Vollstreckung dieser Freiheitsstrafe an Österreich übertragen wird.“ Voraussetzung sei ein entsprechendes Ersuchen an das örtlich zuständige Landesgericht, welches dann prüft, ob die Voraussetzungen für eine Übernahme der Vollstreckung gegeben sind.