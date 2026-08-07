Steirer (68) hatte zehn Kilogramm Kokain im Koffer

Mit mehr als zehn Kilogramm Kokain im Koffer wurde Anfang Juli ein 68-Jähriger in der „Stadt der Liebe“ erwischt. Der Steirer wurde bereits zu zwei Jahren Haft im Schnellverfahren verurteilt!
Ein Abstecher nach Paris endete für einen Steirer aus dem Bezirk Graz-Umgebung Anfang Juli hinter schwedischen Gardinen. Wie die „Krone“ aus verlässlicher Quelle erfahren hat, reiste der 68-Jährige, der immer wieder in seinem Leben mit Suchtgift zu tun hatte, zuvor nach Panama. Am Flughafen in Paris kontrollierten die Sicherheitskräfte seinen Koffer und staunten nicht schlecht, als sie darin mehr als zehn Kilogramm Kokain entdeckten!
Im Schnellverfahren zu zwei Jahren verurteilt
Der Mann soll behauptet haben, nichts davon gewusst zu haben. Die Pariser Justiz hingegen fackelte nicht lange, glaubte ihm nicht und verurteilte ihn im Schnellverfahren zu zwei Jahren Haft, die er nun dort absitzt. „Wir können lediglich die Festnahme eines Österreichers zum genannten Zeitraum bestätigen“, heißt es auf „Krone“-Anfrage seitens des Außenamts.
Verlegung in österreichisches Gefängnis möglich
Wie geht es nun mit ihm weiter? Muss er seine Haft in Frankreich verbüßen? Beim Justizministerium angefragt, heißt es: „Wird ein österreichischer Staatsbürger in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass die Vollstreckung dieser Freiheitsstrafe an Österreich übertragen wird.“ Voraussetzung sei ein entsprechendes Ersuchen an das örtlich zuständige Landesgericht, welches dann prüft, ob die Voraussetzungen für eine Übernahme der Vollstreckung gegeben sind.
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